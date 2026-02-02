La Diputación de Almería activa sus Planes para potenciar el deporte y la cultura en la provincia

Sesión plenaria ordinaria de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Almería ha aprobado este lunes los Planes Provinciales de Deporte y Cultura, que activan la hoja de ruta de las Áreas de Deporte, Vida Saludable y Juventud, así como de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, con el objetivo de impulsar y potenciar estas políticas en el conjunto de la provincia de Almería.

La sesión ha comenzado con la celebración de un minuto de silencio en recuerdo y solidaridad con las víctimas mortales, los heridos y los familiares del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

El Plan Provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense para 2026 ha sido aprobado tras denegar las enmiendas presentadas por el PSOE y con un "refuerzo histórico" de sus recursos, reflejado en un incremento presupuestario de 937.000 euros respecto al ejercicio anterior.

Este crecimiento sostenido, que suma 1,77 millones de euros en solo dos años, "consolida la cultura como un eje estratégico para la inversión en identidad, cohesión territorial y desarrollo económico en los 103 municipios de la provincia", según ha trasladado la institución provincial en una nota.

El plan se articula sobre tres pilares sólidos --Gestión y Animación Cultural, Actividades y Programas Culturales, y Artes Audiovisuales--, "garantizando que el apoyo institucional llegue a todos los rincones de Almería con mayor flexibilidad y capacidad de financiación".

La diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha asegurado que este Plan "es una estrategia diseñada para garantizar el acceso a la cultura en todos los municipios, con especial atención a los pueblos más pequeños y aquellos con menor capacidad de gestión".

"Este Plan apuesta decididamente por el municipalismo, incrementando de 48 a 66 las asistencias nominativas y reforzando las líneas de ayuda económica para los municipios más pequeños", ha subrayado.

Entre las principales novedades, destaca la puesta en marcha del programa 'Acordes y Palabras' para espectáculos en espacios no convencionales, la creación de circuitos de promoción literaria y el impulso a la identidad almeriense mediante itinerancias sobre patrimonio y tradiciones.

Asimismo, el área audiovisual celebra el XXV aniversario del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), "reafirmando su papel como motor del sector y escaparate internacional de la provincia".

El objetivo final de esta planificación es "garantizar la equidad cultural y la generación de riqueza local, apoyando tanto a los ayuntamientos como al tejido profesional de la provincia".

Gracias a herramientas como la nueva Agenda Cultural Web App y la marca propia del área, "se mejorará la difusión y el acceso ciudadano a una oferta de calidad".

Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, han sido denegadas al considerar que "las propuestas ya se encuentran plenamente integradas, desarrolladas o ejecutadas dentro del actual Plan 2026, por lo que su admisión supondría una duplicidad administrativa innecesaria".

Asimismo, desde el equipo de Gobierno han lamentado que "las primeras grandes propuestas que realiza la oposición en este mandato estén sustentadas en propuestas creadas por Inteligencia Artificial (IA)".

PLAN PROVINCIAL DE DEPORTE 2026

La Diputación de Almería también ha dado el visto bueno al Plan Provincial de Deporte 2026, un documento que sitúa al deporte como un "pilar de salud y vertebración social, priorizando el apoyo a los municipios más pequeños".

El presupuesto refuerza "significativamente" la autonomía local con un incremento del 33 por ciento en la asistencia a municipios de menos de 5.000 habitantes y una inversión de 400.000 euros en actividades zonales.

Estas partidas están enfocadas en "fomentar el envejecimiento activo y programas de multiaventura en entornos naturales para combatir la brecha de oportunidades en el entorno rural".

En materia de infraestructuras y sostenibilidad, el plan inyecta este 2026 750.000 euros adicionales destinados específicamente a municipios que quedaron fuera de planes anteriores y al mantenimiento de la red de senderos.

Este esfuerzo complementa la gran inversión realizada en el ejercicio previo, que permitió renovar gran parte de las instalaciones de la provincia.

Asimismo, se apuesta decididamente por la "cohesión social" mediante un aumento del 25 por ciento en el presupuesto para deporte adaptado e inclusivo, "alcanzando los 75.000 euros para apoyar a entidades y personas con capacidades diferentes".

El Plan 2026 optimiza la gestión de los eventos de interés turístico-deportivo mediante un cambio de modelo hacia subvenciones nominativas. Pruebas de éxito consolidado, como la Ultra maratón Cabo de Gata o la Aventura Submarina, pasan a financiarse bajo el programa 'Colabora' para asegurar su celebración anual y fortalecer la colaboración público-privada.

Esta reorganización permite que los recursos de ejecución directa se centren en promocionar Almería como destino activo y en consolidar programas masivos como el Circuito de Carreras Populares o los Juegos Deportivos Provinciales.

4,3 MILLONES PARA NUEVAS INVERSIONES

El Pleno de la Diputación ha aprobado 4,3 millones de euros en inversiones destinadas a la mejora de infraestructuras y servicios municipales, así como de la Red Viaria de los municipios a través de los Planes Provinciales y el Plan de Caminos Municipales 2024-2027.

En este sentido, otro de los puntos ratificados en el Pleno de esta mañana ha sido la tramitación de otros 3,08 millones de euros de los Planes Provinciales de Obras y Servicios.

De este modo, la institución provincial ya ha activado 29 millones de euros de inversión dirigida a los 103 municipios para el impulso de nuevas infraestructuras y obra pública.

Las actuaciones aprobadas este lunes llegarán a municipios como Velefique, Bentarique, Partaloa, Enix, Benahadux, Bayarque o Tíjola con actuaciones como acondicionamiento de accesos, mejoras de abastecimiento, aparcamientos públicos, acondicionamiento de parques e incluso construcción de un camino o un espacio escénico.

Asimismo, se han activado 1,3 millones de euros del Plan de Caminos de la Diputación, puesto que se han admitido las solicitudes realizadas por Níjar, Antas y Turre, así como las actuaciones a realizar en Enix, Garrucha, Huércal de Almería, Macael, Tabernas, Tíjola y Vélez-Rubio.

AYUDA A DOMICILIO Y CAMBIO DE TITULARIDAD DE CARRETERAS

El Pleno ha aprobado también diferentes asuntos que permitirán ceder la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte del Ayuntamiento de Cantoria y el intercambio de titularidad de dos tramos de carreteras entre la Diputación y el Estado.

En este sentido, se ha dado 'luz verde' a la asunción por parte del Ayuntamiento de Cantoria de la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio a partir del 1 de marzo de 2026. La Diputación dejará de gestionar el SAD como lo realiza en el resto de municipios de menos de 20.000 habitantes mediante convenios.

Los diputados han dado su visto bueno al intercambio de titularidad de dos tramos de carreteras entre la Diputación de Almería y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Por un lado, se trata de la cesión de un tramo de la carretera provincial AL-5106 --puntos kilométricos 11+290 al 13+556-- al Estado. Este tramo es el acceso principal al Puerto de Carboneras, considerado una instalación de Interés General del Estado.

Asimismo, se ha aceptado la cesión por parte del Estado de un tramo de la carretera AL-3106 --puntos kilométricos 4+000 al 5+400--, actualmente de titularidad estatal. Este tramo interrumpe la continuidad de la vía provincial y soporta un tráfico eminentemente local, "por lo que técnicamente es más adecuado que sea gestionado por la Diputación".