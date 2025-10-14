La Diputación de Almería adelanta 10,1 millones de euros para reparar los municipios afectados por la DANA

Archivo - Almería.-Diputación.-Diputación adelanta 10,1 millones para financiar obras de la dana en 20 municipios del Almanzora - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha adelantado 10,1 millones de euros a los municipios del Almanzora afectados por la DANA ocurrida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, con el objetivo de financiar las obras de emergencia y asumir el 100 % del coste que según el decreto del Gobierno debían aportar los ayuntamientos.

Tal y como ha informado la institución provincial en una nota, según el decreto del Gobierno de España, el Estado subvenciona el 50 % de las obras mientras que los ayuntamientos deben aportar el otro 50 % y costear la redacción de los proyectos, adelantando el total de la inversión, que posteriormente les sería reintegrada. La Diputación ha asumido toda la financiación para que los 20 municipios afectados no tengan que afrontar gasto alguno.

Entre las obras ya concluidas, ha destacado la limpieza de la Balsa de Cela y la reparación de muros de contención en Lúcar. Además, se han adjudicado otros cuatro proyectos -colectores dañados del río Almanzora en Tíjola, Armuña, Olula del Río y Fines- que comenzarán el próximo lunes, 20 de octubre. El resto de actuaciones se licitarán próximamente tras la resolución aprobada por el Gobierno.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, ha subrayado que "la institución sale en defensa de los municipios para paliar los efectos de este decreto que perjudica a la provincia y a los ayuntamientos afectados", y ha destacado que adelantar la financiación permite agilizar las obras que muchos consistorios no podrían asumir por falta de recursos.

García ha señalado de igual forma que "la Diputación de Almería estará siempre al lado de todos los municipios y almerienses", y ha explicado que sin este apoyo financiero, algunos municipios habrían necesitado varios ejercicios presupuestarios para afrontar las emergencias, lo que podría haber condicionado su crecimiento y prosperidad.

La institución ha enmarcado que el pasado mes de marzo, la Diputación celebró una reunión de trabajo en la que participaron el presidente Javier A. García; los diputados provinciales Antonio J. Rodríguez y José Juan Pérez; técnicos provinciales y los alcaldes de los municipios afectados: Serón, Tíjola, Fines, Olula del Río, Oria, Armuña del Almanzora, Alcóntar, Albox, Cantoria, Sierro, Suflí, Zurgena, Macael, Arboleas, Lúcar, Laroya, Somontín, Bacares, Urrácal y Bayarque.