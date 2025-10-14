La Diputación de Almería adelanta 10,1 millones para financiar las obras de la dana en 20 municipios del Almanzora

Archivo - Imagen de archivo de una reunión en la Diputación Provincial con los alcaldes de los municipios afectados por la dana. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha adelantado 10,1 millones de euros para financiar las obras de emergencia derivadas de la dana que entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 causó importantes daños en una veintena de municipios del Almanzora.

Los municipios afectados son Serón, Tíjola, Fines, Olula del Río, Oria, Armuña del Almanzora, Alcóntar, Albox, Cantoria, Sierro, Suflí, Zurgena, Macael, Arboleas, Lúcar, Laroya, Somontín, Bacares, Urrácal y Bayarque.

Según el decreto del Gobierno de España, el Estado subvenciona el 50 por ciento de estas obras, mientras que obliga a los ayuntamientos a aportar el otro 50 por ciento y, al mismo tiempo, a costear la redacción de los proyectos.

Además, la inversión total de las actuaciones debe ser adelantada por los consistorios, cuantía que les será devuelta una vez finalizadas las actuaciones de emergencia, según ha indicado la institución provincial en una nota.

En este sentido, la Diputación de Almería ha asegurado que "ha salido al rescate de los 20 municipios afectados, adelantando toda la inversión y sufragando también la parte que debían aportar los ayuntamientos para que el coste para estos pequeños municipios sea de cero euros".

En cuanto a las obras impulsadas por la Diputación, una de ellas ha finalizado por completo en Lúcar, con la limpieza de la Balsa de Cela y la reparación de los muros de contención de varias calles. Además, se han adjudicado otros cuatro proyectos que comenzarán el próximo lunes, 20 de octubre.

En este caso, se trata de los colectores dañados del río Almanzora que afectaban a los municipios de Tíjola, Armuña, Olula del Río y Fines. El resto de las obras, con la resolución del Gobierno aprobada, se licitarán en los próximos días para que comiencen cuanto antes.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha afirmado que "Diputación sale en defensa de los municipios para paliar los efectos de este decreto 'trampa' que ha hecho el Gobierno de Sánchez, perjudicando a la provincia de Almería y a los ayuntamientos afectados".

"Adelantamos la financiación y hemos conseguido agilizar todo el proceso, algo que sin el apoyo de Diputación muchos de estos consistorios no podrían afrontar para ejecutar las obras de emergencia necesarias, al carecer de recursos o no poder adelantar la financiación", ha añadido.

Del mismo modo, García ha afirmado que "la Diputación de Almería va a estar siempre al lado de todos los municipios y de todos los almerienses. Si desde la Diputación no intervenimos para dar este apoyo financiero por la dana, para algunos municipios hubiese significado hipotecar su futuro, pues necesitarían varios ejercicios presupuestarios para afrontar esta situación.

"Se habrían visto paralizadas las inversiones y, de esta forma, logramos que este decreto no asfixie económicamente a nuestros pueblos y que su crecimiento y prosperidad no se vean lastrados", ha señalado.

El pasado mes de marzo se celebró una reunión de trabajo en la Diputación Provincial en la que participaron el presidente, los diputados provinciales Antonio Jesús Rodríguez y José Juan Pérez, técnicos provinciales y los alcaldes de los municipios afectados.