La Diputación de Almería se adhiere en Bruselas a la petición de mayor protagonismo provincial en los fondos europeos

Delegación de la Diputación de Almería en la Cumbre Europea de Autoridades Locales Intermedias celebrada en Bruselas. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

BRUSELAS 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería se ha sumado en Bruselas al frente común europeo que reclama al Parlamento Europeo la aprobación de la enmienda Feder para otorgar a los gobiernos intermedios una mayor capacidad de gestión directa de los fondos europeos, en el marco de las negociaciones del próximo presupuesto comunitario post-2027.

En la cumbre, los gobiernos territoriales han trasladado un mensaje común sobre el futuro de la Política de Cohesión de la Unión Europea y han advertido de que "es imposible construir una Europa fuerte dejando al margen a las administraciones que mejor conocen el día a día de la ciudadanía", según ha indicado la Diputación en una nota.

La institución provincial ha estado representada en la Cumbre Europea de Autoridades Locales Intermedias por una delegación formada por el diputado de Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, y la diputada de Turismo, María José Herrada.

Durante el encuentro se han expuesto las claves del frente común territorial, que reclama un "escudo para el mundo rural", reconoce "la capacidad técnica de los gobiernos locales para emprender proyectos" y defiende la "eficiencia frente a burocracia para que dar más voz a las provincias no suponga una mayor carga administrativa".

La reunión ha concluido con un llamamiento directo al Parlamento Europeo para que convalide la enmienda al reglamento Feder aprobada recientemente por el Comité Europeo de las Regiones.

Con esta medida, las provincias buscan "blindar el principio de asociación y asegurar su derecho a diseñar, seguir y seleccionar los proyectos europeos directamente desde los territorios que más lo necesitan".