La Diputación de Almería anima a visitar la exposición de Playmobil de Argar hasta el 5 de enero

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, durante su visita a la exposición de Playmobil organizada por Argar. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exposición de Playmobil de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería y Provincia (Argar) se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro más destacados de la Navidad en la capital, una iniciativa solidaria cuya recaudación se destina a impulsar los proyectos sociales de la asociación dirigidos a mejorar la vida de los menores con cáncer y de sus familiares.

La muestra se puede visitar hasta el próximo 5 de enero en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 21,00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero abre únicamente en horario de mañana, mientras que los días 19 y 25 de diciembre y 1 de enero lo hace solo en horario de tarde, según ha trasladado la Diputación Provincial en una nota.

El precio de la entrada es de dos euros, con acceso gratuito para los menores de tres años, y por un euro más se puede adquirir una papeleta para participar en el sorteo de un lote de Playmobil valorado en más de 300 euros. Además, la asociación dispone de calendarios a la venta por cinco euros.

La asociación cumple once años compartiendo con la sociedad almeriense esta exposición de Playmobil durante las celebraciones navideñas, una iniciativa que también les da la oportunidad de difundir el trabajo que realizan en toda la provincia.

Este año la muestra ofrece ocho dioramas en los que se han empleado más de 40.000 piezas a cargo de diferentes coleccionistas privados que colaboran con la asociación. Las temáticas son muy variadas, entre ellas granja, dinosaurios, circo, rally y la Edad Media.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha visitado la exposición y ha felicitado a Argar por hacer llegar un año más esta actividad a todos los almerienses y visitantes.

El presidente ha afirmado que "todos los ciudadanos tenemos una cita ineludible con Argar durante estas fechas. Tenemos que darles las gracias por la gran labor que desarrollan en beneficio de los niños con cáncer y sus familias porque su trabajo hace que la provincia de Almería sea cada vez una tierra más justa y solidaria".

Asimismo, García Alcaina ha puesto de relieve que "la muestra de Playmobil de Argar se convierte en una actividad intergeneracional que disfrutarán todos los miembros de la familia. Los padres reviviremos la nostalgia de nuestros juegos de infancia y los niños disfrutarán de esta exposición que se hace con sus juguetes cotidianos".

Por su parte, la presidenta de Argar, Rosa María Onieva, ha agradecido a la Diputación el apoyo que le presta a lo largo del año "para sacar adelante sus proyectos" y ha aprovechado la ocasión para animar a todos los almerienses a visitar la exposición y a conocer el trabajo que Argar desarrolla a lo largo del año.

Argar se fundó en febrero de 1995 con el objetivo de "mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes con cáncer y sus familias". En 2013 recibió la Medalla de Oro a lo Social del Día de la Provincia y, desde ese mismo año, forma parte del Consejo Provincial de Familia.

En la actualidad la asociación la integran más de 200 familias a las que ofrece atención social y psicológica, casa de acogida para familias desplazadas o apoyo escolar, entre otros.