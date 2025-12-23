La Diputación de Almería aprueba inversiones en planes provinciales y cementerios en su último pleno del año

En el centro, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La última sesión plenaria de la Diputación de Almería de 2025 ha permitido aprobar nuevas inversiones de Planes Provinciales por valor de 1,1 millones de euros y del Plan Especial de Cementerios, que van a llegar a los 103 municipios de la provincia.

El portavoz del equipo de gobierno, Carlos Sánchez, ha destacado la "firme apuesta" por la inversión mediante la aprobación de un nuevo paquete de los Planes Provinciales de Obras y Servicios, "alcanzando ya una activación total de 26 millones de euros".

Asimismo, ha calificado de "decisivo" el paso dado en relación al Plan de Cementerios, "cumpliendo así con nuestro compromiso de fortalecer todas las infraestructuras dentro de nuestros pequeños municipios", según ha indicado la institución provincial en una nota.

En este sentido, las actuaciones de los planes provinciales llegarán a municipios como Paterna del Río, Olula del Río o Tabernas, entre ellas, el acondicionamiento de parcela para uso recreativo, la mejora de parques públicos o la sustitución de tubería de abastecimiento general.

La Diputación también ha aprobado la solicitud de Alhabia para unirse al tercer bloque del Plan de Cementerios, con lo que se beneficia de forma directa a 48 municipios y la ELA de Fuente Victoria.

Cabe recordar que la Diputación ya ha activado las inversiones más importantes del Plan de Cementerios, que supondrá la construcción del nuevo camposanto de Balanegra y la ampliación del existente en el municipio de Alhama de Almería.

Este plan cuenta con una inversión total de seis millones de euros destinados a la mejora de los cementerios existentes, a la construcción de nuevos y a la ampliación de los actuales en municipios de menos de 5.000 habitantes.