La Diputación de Almería aprueba invertir tres millones para el abastecimiento y saneamiento de 19 municipios

ALMERÍA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial de Almería ha aprobado este miércoles el Plan de Infraestructuras Hidráulicas de Uso Urbano (PIHU) 2021-2023 con el que se dará un impulso en eficiencia a las redes de abastecimiento y a la ampliación de los sistemas de saneamiento, con 23 obras que cuentan con una inversión de tres millones de euros.

La aprobación de los proyectos y municipios que se beneficiarán del PIHU 2021-2023 de la Diputación va a permitir la mejora de las redes de agua a los vecinos de 19 municipios menores de 50.000 habitantes.

Según ha recordado la institución en una nota, los tres millones de euros de este plan se suman a los casi 30 millones de euros de las inversiones que ha realizado la Diputación de Almería desde el año 2018 en materia de infraestructuras hídricas.

Esta inversión "refleja el compromiso del equipo de gobierno y la corporación con un servicio básico y elemental para el crecimiento y desarrollo de los municipios como es el agua", han destacado.

El Plan de Infraestructuras Hidráulicas 2021-2023 nació con los objetivos de garantizar el suministro de agua de calidad a los almerienses; potenciar la eficiencia de las redes de abastecimiento reduciendo las fugas y posibles averías; así como la ampliación y modernización de los sistemas de saneamiento de la provincia.

Este paquete, financiado íntegramente con fondos propios de la Diputación, contempla obras que garantizan el abastecimiento de agua, nuevos pozos y sondeos y también intervenciones en materia de saneamiento y recogida de las aguas residuales urbanas.

Los municipios que se van a beneficiar de este plan son Paterna del Río, Lubrín, Senés, Alcolea, Santa Cruz de Marchena, Urrácal, Tahal, Sorbas, Canjáyar, Oria, Terque, Castro de los Filabres, Alsodux, Laroya, Benizalón, Santa Fe de Mondújar y Berja.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad la segunda relación de actuaciones que se realizan en los municipios a través de los Planes Provinciales 2020 - 2023. En ellas se contemplan actuaciones en Alcolea, Urrácal, Huércal-Overa, Suflí, Alhabia y Lúcar por valor de más de 1,1 millones de euros en instalaciones deportivas y culturales, así como la pavimentación en los accesos a varios núcleos de población o abastecimiento de domiciliario de agua.

Tras la aprobación de esta última relación de obras, Diputación ha tramitado más de 30 millones de euros en inversión para mejorar servicios e infraestructuras en toda la provincia en el cuatrienio actual, cumpliendo con los objetivos establecidos por el equipo de gobierno, además de contar "con un alto ritmo de ejecución de estas obras".

El vicepresidente y diputado de Fomento, Agua y Medio Ambiente, Ángel Escobar, ha manifestado que la Diputación de Almería "cumple con las demandas de los vecinos de la provincia". "Estamos preocupados por uno de los mayores problemas que tendremos en el futuro. Con este plan, mejoramos y potenciamos las redes de agua de muchos pueblos. Por ello, seguiremos trabajando para que los municipios más pequeños, especialmente los del interior, puedan seguir generando oportunidades con el objetivo de evitar la despoblación y que la gente siga encontrando razones para emprender en nuestros pueblos", ha dicho.

MANIFIESTO 8M

El pleno ha aprobado también la adhesión de la Corporación Provincial al manifiesto del 8 de marzo de 2022 que ha sido consensuado entre las ocho diputaciones andaluzas para la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y que contiene una campaña divulgativa que se titula 'No me puedo creer que todavía no sepas que la igualdad comienza en ti'.

El objetivo es transmitir que la igualdad comienza en cada una de las personas y en la necesidad de visibilizar el papel de la mujer en la sociedad. La diputada de Igualdad y Familia, Carmen Belén López, quien ha leído el manifiesto en el pleno, ha destacado la importancia de "reivindicando el papel de la mujer en la sociedad del siglo XXI".

"Tenemos que seguir trabajando en consonancia con el resto de las instituciones para fortalecer a las mujeres frente a las injusticias sociales. Vivimos el mejor momento de la historia en cuanto a libertades se refiere. Por ello, es importante seguir reivindicando que las mujeres son eje fundamental en el desarrollo de una sociedad justa e igualitaria", ha dicho.