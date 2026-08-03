La Diputación de Almería aprueba en julio 20 proyectos por 7,3 millones para obras en la provincia

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, durante una visita a unas obras en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha cerrado el mes de julio con la aprobación de 20 proyectos, entre licitaciones y adjudicaciones, que supondrán una inversión total de 7,3 millones de euros para mejorar, crear y modernizar servicios, infraestructuras y espacios públicos en municipios de toda la provincia.

De las actuaciones aprobadas por la Junta de Gobierno durante el último mes, siete han iniciado la fase de licitación y las otras 13 ya han sido adjudicadas "para que las obras puedan comenzar cuanto antes", según ha indicado la institución provincial en una nota.

Los proyectos incluyen mejoras en urbanizaciones, caminos municipales, carreteras provinciales, espacios públicos y cementerios, además de la construcción de un espacio escénico.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha valorado el resultado de las juntas de gobierno de julio y ha afirmado que "la Diputación se refuerza como el motor inversor y el principal apoyo y pilar para los municipios".

García Alcaina ha indicado que las mejoras de servicios e infraestructuras se llevan a cabo a través de los planes provinciales, los planes de caminos y programas extraordinarios como el Plan de Actuación Integrada (PAI), que llegará a las comarcas del Levante, Los Vélez y Almanzora.

Asimismo, ha recordado que la Junta de Gobierno ha aprobado en los últimos tres meses 38 millones de euros entre licitaciones y adjudicaciones, con la activación de 30 millones de euros para materializar 94 proyectos en los municipios de la provincia.

MEJORAS EN TODAS LAS COMARCAS

Entre las obras aprobadas, un grupo se enmarca en actuaciones para mejorar la conectividad y la red viaria, con la pavimentación de caminos en Suflí, María, Cuevas, Lubrín, Gádor y Alcolea.

Asimismo, se ha adjudicado la renovación de la carretera de acceso al Observatorio de Calar Alto y de la AL-8101 entre Oria y Albox. Otro bloque corresponde a proyectos relacionados con el ciclo del agua, como la renovación y mejora de redes de abastecimiento, así como actuaciones de alumbrado.

Los dos proyectos de mayor inversión se circunscriben al PAI Almanzora y PAI Los Vélez, que permitirán transformar el Paseo Parque Virgen del Socorro en Tíjola o la construcción de un Espacio Escénico en el municipio de María.

También se realizarán inversiones en la Rehabilitación y Reforma del Centro de Interpretación del Esparto en El Contador o en la conservación y viabilidad de la Red Viaria en la Zonas Sur y Norte.