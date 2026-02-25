La Diputación de Almería asumirá sin coste la redacción de los planes de emergencia de 49 municipios del Levante

Presentación del proceso de redacción de los Planes Territoriales de Emergencia Local (PTEL) en Los Gallardos (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

LOS GALLARDOS (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha presentado en Los Gallardos el proceso de redacción del Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL) para los 49 municipios que atiende el Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense y ha anunciado, en una medida pionera a nivel andaluz, que asumirá sin ningún coste para estos consistorios la redacción necesaria para su actualización, renovación y homologación a la nueva normativa.

Según ha destacado la institución provincial en una nota, este plan se convierte en "el instrumento fundamental con el que cuentan los ayuntamientos para garantizar la protección de la vida y los bienes de sus ciudadanos".

La Diputación, consciente de la carga administrativa que supone para los ayuntamientos el decreto que regula el Sistema Local de Protección Civil en los municipios andaluces, ha activado los medios necesarios para poner a su disposición a un funcionario técnico en Protección Civil que redacte estos planes a través del Consorcio.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha señalado que "mi gran objetivo como presidente es estar al lado de los alcaldes y ayuntamientos y atender sus necesidades porque son las de todos los almerienses. Hoy es un gran día y muestra el compromiso de Diputación con los pueblos pequeños".

Asimismo, ha asegurado que "vamos a ayudar a los municipios de esta área de influencia, que luego ampliaremos al resto de pueblos de la provincia con los que ya estamos en contacto, con la actualización de los planes de emergencia, que son el seguro de vida de nuestros pueblos porque a la hora de atender una alerta se necesita planificación y estrategia".

García Alcaina ha remarcado que "estamos ante algo que es mucho más que un mero trámite, es la respuesta coherente y organizada de las entidades locales para proteger a los almerienses. Y esa hoja de ruta, esa guía certera que nos indica cómo actuar, es a través de este plan".

En esta línea, ha añadido que "como conocemos la complejidad que la redacción de estos documentos genera, especialmente para un ayuntamiento pequeño, Diputación pone a vuestra disposición a un funcionario técnico para la gestión de vuestros servicios de protección. Y lo hacemos sin tener la obligación de ello con la convicción de que es un gran beneficio para los almerienses".

El presidente provincial ha finalizado su intervención al afirmar que "estamos siendo pioneros y dando un ejemplo a otras provincias sobre cómo siempre debe reinar la colaboración institucional en beneficio de todos los ciudadanos".

"Diputación siempre estará a vuestro lado para que, ante cualquier llamada de un alcalde, sin importar el signo político, demos la respuesta más rápida y eficaz para que tengáis los medios materiales y humanos adecuados para la protección de todos los vecinos. Y que cuando cualquier situación de emergencia se produzca estemos preparados, coordinados y unidos para enfrentarnos a ella y superarla", ha apostillado.

El alcalde de Los Gallardos, Francisco Reyes, ha dado la bienvenida a todos los asistentes y ha señalado que "estos planes no podemos elaborarlos por nuestros propios medios y esta ayuda que se nos presta desde Diputación, el Consorcio y la Junta nos permite contar con esta herramienta para hacer frente a cualquier situación".

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha felicitado a Diputación y al Consorcio por esta iniciativa y, del mismo modo, al alcalde de Los Gallardos por acoger este evento en su municipio.

Asimismo, la delegada ha recordado que "la ley establece que es una competencia propia de los ayuntamientos tener y elaborar sus planes de emergencia y es aquí donde entra Diputación ayudando con sus medios y, a través del Consorcio, a activar, desarrollar y actualizar esos planes que tan necesarios son".

En esta línea, Martín ha dado las gracias a todos los ayuntamientos y a la Diputación por la colaboración y preocupación que han mantenido durante todas las alertas meteorológicas que ha experimentado recientemente la provincia de Almería y ha añadido que "cuando se produce una situación de alarma lo primero que tenemos que hacer es activar los Planes de Emergencia y, en este sentido, todos los ayuntamientos han sido responsables".

"Ahora toca el periodo de recuperación. Ya se ha publicado la orden que establece las ayudas por los daños producidos competencia de entidades locales y, más adelante, en Educación o en materia de agua y agricultura", ha indicado.

La presidenta del Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense, Rosa María Cano, ha remarcado que "el objetivo de este encuentro reside en reunirnos con todos los municipios que necesitan actualizar, renovar y homologar sus planes de emergencia para ofrecerles desde el Consorcio de Bomberos los servicios de un técnico contratado para colaborar estrechamente en esta iniciativa impulsada desde Diputación".

UNA HOJA DE RUTA ANTE EMERGENCIAS

El PTEL, enmarcado en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía (Pteand), es el "instrumento fundamental con el que cuentan los Ayuntamientos para garantizar la protección de la vida y los bienes de sus ciudadanos estableciendo una estructura operativa coordinada y todos los municipios deben contar con él".

Entre sus claves figura el marco operativo unificado. Se elabora bajo los criterios del Pteand, "integrándose en un esquema operativo regional para una respuesta coordinada".

También contempla la identificación proactiva de riesgos y obliga a los municipios a catalogar riesgos específicos como inundaciones, incendios o sismos basados en datos históricos y estadísticos.

Asimismo, fija una estructura de mando clara y establece una jerarquía de respuesta que incluye la Dirección del Plan (Alcaldía), un Comité Asesor, el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

El documento incide además en la resiliencia y la prevención y subraya que "la inversión en medidas de reducción de desastres es fundamental para salvar vidas y asegurar una recuperación económica y social efectiva".