La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Alhama reconstruirán el campo de fútbol tras 15 años sin uso

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, presenta el proyecto de reforma del campo de fútbol de Alhama de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALHAMA DE ALMERÍA (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

El campo de fútbol de Alhama de Almería, finalizado hace 15 años pero que nunca pudo ser utilizado por los vecinos al presentar deficiencias técnicas que impidieron su puesta en servicio, se reconstruirá gracias a una alianza entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, que cofinanciarán una inversión de 1,2 millones de euros destinada a la reparación y renovación integral de esta instalación deportiva.

Los trabajos de remodelación van a corregir las deficiencias estructurales que presentaba anteriormente, como la inestabilidad del terreno y los hundimientos que "imposibilitaban la práctica deportiva", según ha trasladado la institución provincial en un comunicado.

También se construirán nuevos vestuarios y, en una parcela con una superficie total de 20.475 metros cuadrados, se dotará a la instalación de servicios básicos como agua, saneamiento y electricidad, así como de un nuevo sistema de drenaje subterráneo para el terreno de juego, pavimentación y un césped artificial de alta calidad.

Para poder emprender este proyecto, cuyas obras se prevé que comiencen en pocas semanas y concluyan a finales de este año, la Diputación ha aportado una asistencia económica que sufraga el 68 por ciento de la inversión, mientras que el resto lo asume el Ayuntamiento.

El terreno sobre el que se edificó el campo presenta hundimientos y socavones que impiden el juego, no dispone de electricidad ni agua y los vestuarios se encuentran en "ruina técnica".

Esta intervención subsanará estos problemas y Alhama dispondrá de una "infraestructura deportiva moderna y de máxima calidad que será un referente en la comarca y el resto de la provincia".

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha recordado que "esta iniciativa es una muestra más de cómo la Diputación está al lado de los vecinos, alcaldes y ayuntamientos para dar soluciones y atender sus necesidades".

"Estamos invirtiendo en una instalación estratégica para el bienestar de todos los alhameños y almerienses porque este espacio se convertirá en referente para la comarca. Un campo de fútbol que permitirá la celebración de grandes eventos y que supondrá un nuevo polo de atracción de visitantes al municipio", ha manifestado.

Asimismo, García Alcaina ha subrayado que esta instalación beneficiará de forma especial a los más de 300 escolares de Alhama que practican deporte en las escuelas deportivas del municipio.

"Gracias a proyectos como éste cumplimos nuestros grandes objetivos: dotar de más y mejores infraestructuras a nuestros pueblos para que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos e igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan. Diputación siempre estará al lado de Alhama y de todos sus habitantes para seguir impulsando proyectos que mejoren la vida de todos sus vecinos", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Alhama, Cristóbal Rodríguez, ha agradecido el impulso de Diputación a este proyecto que "da respuesta a una demanda histórica" y gracias al cual el municipio se convertirá en un "ejemplo a seguir en materia deportiva" por todas las instalaciones con las que cuenta y por el complejo que formará el campo de fútbol, una vez terminado, junto a las pistas de pádel y la zona de calistenia del entorno.

"Es una actuación muy esperada que emprendemos con vocación comarcal para que vecinos de otros pueblos de La Alpujarra puedan disfrutarla también", ha valorado el primer edil.