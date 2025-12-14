La Diputación de Almería y Carboneras clausuran el taller de pintura 'Carmen de Burgos' con 17 mujeres participantes

La diputada de Igualdad de Almería, Lorena Nieto, y el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, junto a algunas de las alumnas del taller de pintura de los Talleres 'Carmen de Burgos'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) han clausurado el taller de pintura incluido en la programación de los Talleres Carmen de Burgos, una actividad en la que han participado 17 mujeres del municipio que han aprendido técnicas básicas de pintura artística y han conocido las múltiples posibilidades que ofrece el uso del color, el lienzo y los pinceles.

Esta iniciativa formativa se enmarca dentro de las actividades que la institución provincial desarrolla por toda la provincia "para favorecer la participación sociocultural de las almerienses", según ha trasladado en un comunicado.

El taller se ha desarrollado durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, en la antigua Oficina de Turismo, de la mano de la artista plástica María Lage. Las alumnas han aprendido diferentes técnicas pictóricas y han desarrollado un proyecto artístico personal, en un espacio de creatividad, aprendizaje y encuentro.

En concreto, los talleres Carmen de Burgos, tienen como objetivo la capacitación en áreas temáticas relacionadas con la literatura, la pintura y las artes escénicas en el marco de la línea 'Ciudadanía y liderazgo' del 'Programa Participación y Bienestar Psicosocial'. En este sentido, las modalidades que se desarrollan en la provincia abarcan desde el teatro hasta la música, además de pintura, fotografía, biodanza, periodismo y narrativa.

La diputada de Igualdad de la Diputación de Almería, Lorena Nieto, ha felicitado a las participantes y ha destacado que "son 17 mujeres que han creado sus redes entre ellas, con estos maravillosos talleres, los cuales les crean su propio espacio para poder crecer en su arte y potenciar su faceta más artística", al tiempo que ha subrayado que desde la institución provincial "seguiremos consiguiendo este objetivo con las mujeres a través de estos talleres y otras múltiples actividades que desarrollamos en toda la provincia".

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha agradecido la visita de la nueva diputada y ha trasladado "nuestro reconocimiento al compromiso de la Diputación Provincial con iniciativas que fomentan la igualdad real". Asimismo, ha destacado "el trabajo junto al área de Igualdad del Ayuntamiento" para "seguir impulsando proyectos que doten a las mujeres de herramientas y visibilicen el papel esencial que desempeñan en Carboneras".

Esa colaboración es la que ha hecho posible un taller "que ha contado con una magnífica acogida y ha demostrado que existe un gran interés de las mujeres por propuestas que favorezcan su participación social y cultural, aprendiendo pintura en este caso y creando nuevas redes y espacios de encuentro". "Continuaremos avanzando en ese camino en todo lo que esté a nuestro alcance", ha apostillado.