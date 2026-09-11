La Diputación de Almería destina más de un millón a mejorar las redes de abastecimiento en Uleila, Rioja y Turre

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, durante una visita a uno de los municipios de la provincia. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Almería ha aprobado tres actuaciones para renovar y ampliar las redes de abastecimiento y saneamiento de Uleila del Campo, Rioja y Turre, con una inversión conjunta de más de un millón de euros.

Las obras de Turre y Uleila del Campo ya han sido adjudicadas, mientras que la actuación de Rioja se encuentra en fase de licitación, según ha informado la institución provincial en una nota.

El diputado de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ha destacado que las actuaciones tienen como "denominador común" llevar "agua de calidad a los vecinos de nuestros municipios, ya vivan en el casco urbano o en zonas rurales más alejadas como Los Tenaos, en Turre".

Rodríguez ha señalado que la inversión se traducirá en "redes nuevas, menos averías y menos pérdidas de agua", algo que, según ha indicado, "es al final lo que nota el vecino en su grifo cada día". "A la vez que igualamos oportunidades entre los habitantes de los 103 municipios", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que la Diputación sigue "apostando por modernizar infraestructuras que llevan décadas de uso y que necesitaban una intervención en profundidad", especialmente "en los municipios del interior de la provincia".

LAS ACTUACIONES

En Uleila del Campo, la actuación adjudicada cuenta con un presupuesto de 168.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las obras afectarán a las calles Prim, Peligros, Olivaricos y Tahona, donde se sustituirán las tuberías de abastecimiento actuales, deterioradas por el paso del tiempo, por conducciones de polietileno de nueva generación. También se renovará el colector de saneamiento de la calle Prim y todas las acometidas domiciliarias afectadas.

La intervención incluye la reposición completa del pavimento en las calles Prim y Peligros y la reparación de zanjas en Tahona y Olivaricos. En la calle Peligros se remodelará además el tramo de escaleras existente para mejorar su accesibilidad, con nuevos peldaños, pasamanos dobles y una barandilla adaptada. Durante las obras se mantendrá el suministro a los vecinos mediante una red provisional de agua.

Por su parte, la actuación de Rioja tiene un importe de 494.800 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Las obras se distribuyen en cinco puntos del núcleo urbano: el entorno del colegio, el Barrio Pintores, El Marraque, la calle Félix Rodríguez de la Fuente y el Barrio La Plaza.

En estos espacios se renovarán las conducciones de agua potable, que se encuentran deterioradas y presentan varias fugas, además de las acometidas domiciliarias afectadas.

El proyecto contempla también la creación de un nuevo tramo de la red de saneamiento en la calle Sandino y el entorno del colegio, con siete nuevos pozos de registro conectados a la red municipal. Una vez renovadas las canalizaciones, se repondrá el pavimento de estas calles.

En Turre, la actuación dispone de un presupuesto de 390.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses y está destinada a reforzar el suministro en la zona rural de Los Tenaos. La obra sustituirá una conducción deteriorada y con roturas por una nueva red de estructura ramificada en PVC-O y polietileno.

La nueva conducción partirá del núcleo de Turre, por la calle Molinico, y llegará hasta Cortijo Kupanda, Los Tenaos y Llanos del Bezacón. El trazado salvará el río Aguas y la carretera A-370 mediante perforación horizontal dirigida, una técnica que "evitará cortes de tráfico durante la ejecución".

La instalación contará, además, con arquetas de control, válvulas y contadores conectados al sistema de telecontrol, "mejorando la fiabilidad del suministro en todo el ámbito rural afectado".