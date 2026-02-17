La Diputación de Almería y la Escuela de Arte Carlos Pérez Siquier inauguran la XIII Semana del Diseño

Inauguración de la XIII Semana del Diseño en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier y la Diputación de Almería, a través de la marca 'Talento Almeriense', han inaugurado este martes la XIII edición de la Semana del Diseño, que se celebra hasta el 20 de febrero bajo el lema 'Luxe: el valor de lo invisible'.

El acto inaugural, que se ha celebrado en la Sala de Actos de la Escuela, ha puesto de relieve la importancia del diseño como herramienta de reflexión, innovación y transformación social, que se pondrá en práctica a través de un programa que combina ponencias, talleres, exposiciones y encuentros en torno al tiempo, el conocimiento, los procesos creativos y los saberes compartidos, según ha trasladado la institución supramunicipal en una nota.

Durante la inauguración, el diputado de Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, ha destacado "el lujo, el verdadero lujo, que supone para la Diputación seguir colaborando con la Escuela de Arte a través de la marca 'Talento Almeriense', impulsada para apoyar a creadores, artesanos y profesionales que son parte esencial del talento de nuestra tierra".

En este sentido, ha subrayado que esta colaboración se verá reforzada con nuevas iniciativas como el certamen joven y la futura Semana del Talento Almeriense.

Por su parte, el director del centro, Cristóbal Díaz, ha explicado el origen conceptual de esta edición, inspirada en una reflexión del creador británico Cecil Beaton sobre el lujo como "agua y jabón".

"En un mundo obsesionado con la apariencia y la acumulación, esta Semana del Diseño reivindica una resistencia silenciosa basada en lo inmaterial, en lo esencial y en lo auténtico", ha señalado.

La XIII Semana del Diseño "propone una mirada amplia y contemporánea sobre el concepto de lujo, alejándolo del exceso y acercándolo al valor del tiempo, el cuidado, la memoria, los procesos creativos y el conocimiento compartido". Una visión que "conecta formación, cultura y pensamiento crítico, y que refuerza el papel de la Escuela como espacio abierto a la sociedad".

La iniciativa está organizada por la Escuela de Arte, la Diputación Provincial de Almería mediante la marca 'Talento Almeriense' y el Centro del Profesorado de Almería de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y cuenta con la colaboración de diversas instituciones que refuerzan su dimensión educativa y cultural.

Entre ellas, la Concejalía de Integración, Participación, Distritos, Programas y Juventud del Ayuntamiento de Almería, el Centro Andaluz de las Letras (CAL), gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Deporte.

Además, como en ediciones anteriores, el evento cuenta con el apoyo de empresas y asociaciones comprometidas con la cultura, el diseño y la innovación, cuya colaboración resulta fundamental para el desarrollo del programa.

En este sentido, la Liga Española de la Educación, Cajamar, Comercial Vera, Cosentino y Smurfit Westrock han mostrado su implicación, lo que "refuerza la conexión entre el ámbito educativo, el tejido empresarial y la creación contemporánea".

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Este martes 17 de febrero la jornada ha comenzado a las 8,30 horas con la inauguración. A las 9,00 horas se ha celebrado la ponencia 'Transmisión: formas heredadas de relación con lo divino', con Ernesto Artillo, en Fotografía, y a las 10,00 horas se ha celebrado 'Reinterpretaciones contemporáneas de los proyectos de viviendas y de mobiliario de Charlotte Perriand', con Vincenzo Paolo Bagnato, en Interiores y mobiliario.

Tras el descanso, de 11,30 a 14,30 horas se han desarrollado los talleres 1 y 2, 'Transmisión: lo que tienes en las manos', con Ernesto Artillo, y 'El lujo de lo intangible', con Miguel Canale.

Por la tarde, a las 16,00 horas, se ha celebrado la ponencia 'Creatividad para provocar', con Javier Royo, en Ilustración, y a las 17,00 horas tiene lugar 'El lujo de ser uno mismo', de Miguel Ortega Delgado, en Cerámica. Después del descanso, de 18,30 a 21,30 horas se celebran los talleres 3 y 4, 'Enseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas', de Miguel Ortega Delgado, y 'Conceptos Ilustrados', de Javier Royo.

El miércoles 18 de febrero, a las 9,00 horas, se celebrará la ponencia 'Mirar con rigor: cómo la fotografía revela el valor real del diseño', con Fernando Gómez Mateo, en Fotografía e Interiores, y a las 10,00 horas '¿Y si el verdadero lujo fuera sentir? Una historia fenomenológica del grabado', con Guillermo Bermudo, en Grabado.

Tras el descanso, de 11,30 a 14,30 horas se desarrollarán los talleres 5 y 6, 'Narrar el espacio y el tiempo: taller práctico de fotografía para arquitectura y diseño', con Fernando Gómez Mateo, y 'Todos tenemos un rey midas dentro de nosotros', con Guillermo Bermudo.

Por la tarde, a las 16,00 horas, se celebrará la ponencia 'Invisibles', con Javier Peña Galiano, en Interiores, y a las 17,00 horas 'La materia como lenguaje: creatividad no condicionada en la escultura contemporánea', con Felix Semper, en Escultura.

De 18,30 a 21,30 horas tendrán lugar los talleres 3, 7 y 8, 'Dibujar los Invisibles del diseño', con Javier Peña Galiano, y 'Creación sin límites: exploración escultórica y material', con Felix Semper, además de la continuación de 'Enseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas', de Miguel Ortega Delgado.

El jueves 19 de febrero, a las 9,00 horas, se celebrará la ponencia 'Mona Moon: 12 años creando lujo silencioso', con Carmen de Mona Moon, en Modelismo e Indumentaria, seguida, a las 10,00 horas, de 'Práctica del diseño basado en Nuestros Términos y Condiciones', con Alejandro Cerón, en Mobiliario.

Tras el descanso, de 11,30 a 14,30 horas se desarrollarán los talleres 9 y 10, 'Iniciación al diseño y fabricación artesanal de bisutería y otros complementos en piel', con Mona Moon, y 'Son todo pruebas/Un par de ejercicios/Lo que dé tiempo', con Alejandro Cerón.

Por la tarde, a las 16,00 horas, se celebrará la ponencia 11 'Diseñar sin prisas cuando todo va rápido', con Damián López e Irene Corbacho, de Le blume, en Diseño Gráfico, y a las 17,00 horas la ponencia 12 'Lujo: el valor de lo invisible', con Tomás Alía, en Diseño de interiores.

Tras el descanso, de 18,30 a 21,30 horas se desarrollarán los talleres 3, 11 y 12, 'Lujos invisibles. Una toma de conciencia sobre las cosas esenciales', con Damián López e Irene Corbacho, de Le Blume, y 'Materia mediterránea', con Tomás Alía, en Diseño de Mobiliario, además de la continuación de 'Enseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas', de Miguel Ortega Delgado.

El viernes 20 de febrero, de 17,00 a 18,30 horas, se celebrará la Tarde de PechaKucha con presentaciones a cargo de El entrecejo de Frida, la Jaquería, Corte con Ficción, Espacio Campingás, Digofest, El Festivalico y La Jaula.

A las 19,00 horas, en la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa, tendrá lugar una mesa redonda con la autora Raquel Peláez sobre su libro 'Quiero y no puedo: una historia de los pijos de España', con Emilio Jarrín. La clausura se celebrará de 21,00 a 22,00 horas.