La Diputación de Almería fomenta la práctica deportiva con su Reto BeActive Almería 2025 hasta el 28 de octubre

El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado provincial de Deporte, José Antonio García. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial ha presentado el Reto BeActive Almería 2025, una competición virtual que se celebra del 23 de septiembre al 28 de octubre y que está dirigida a municipios de menos de 20.000 habitantes. La iniciativa se enmarca en la Semana Provincial del Deporte Siempre-BeActive, que tendrá lugar del 23 al 30 de septiembre en coincidencia con la Semana Europea del Deporte.

La iniciativa busca "promover la vida activa y saludable entre los almerienses", de modo que cada localidad configurará su propio equipo municipal, que sumará kilómetros activos a través de la práctica deportiva registrada por sus vecinos.

De esta manera, cuantas más personas se inscriban como 'Activ@s' mayor será la contribución al reto colectivo, que constará de una clasificación de municipios más activos, según ha indicado la institución provincial en una nota.

El diputado provincial de Deportes y Juventud, José Antonio García, ha destacado la importancia de esta cita "en la que buscamos que los municipios de la provincia compitan entre sí para ver cuál consigue más kilómetros activos y, de este modo, poder establecer una clasificación de los municipios más activos de la provincia".

García ha subrayado la acogida que tiene la iniciativa al señalar que "en esta edición contamos ya con más de 55 municipios inscritos y me gustaría invitar a todos los almerienses a que participen, a que se sumen a esta clasificación apoyando a su localidad y para ello solo tienen que inscribirse a través del código QR que aparece en el cartel".

"Os invito a practicar deporte, a apostar por la actividad física como medio de vida saludable y a demostrar, entre todos, que Almería es una provincia activa", ha animado el diputado.

La edición de este año introduce "importantes novedades", ya que se otorgarán bonus de kilómetros activos a los municipios que organicen actividades específicas durante el desarrollo del reto y se aplicará un sistema de ponderación que ajusta el valor de los kilómetros según la modalidad deportiva, "lo que garantiza la igualdad en la clasificación y pone en valor deportes menos 'kilométricos' pero igualmente valiosos".

Con este programa, la Diputación "reafirma su compromiso con el deporte como motor de salud, bienestar y cohesión social en toda la provincia, incentivando la participación ciudadana en todo momento y lugar".