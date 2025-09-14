La Diputación de Almería impulsa con 160.000 euros una tercera nave industrial en Alboloduy

El diputado provincial de Fomento, Infraestructuras y Agua en Almería, Antonio Jesús Rodríguez, junto a la alcaldesa de Alboloduy, Sonia María Guil, durante la visita a la zona donde se construirá la nueva nave municipal. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha dado un "paso decisivo" para impulsar el desarrollo económico y frenar la despoblación en Alboloduy con la licitación de las obras para construir una nave municipal en el polígono industrial del Pagolindo con un presupuesto de 160.000 euros.

Este proyecto tiene un doble objetivo: "mejorar las infraestructuras municipales y sentar las bases para la futura llegada de empresas al municipio", según ha indicado la institución supramunicipal en una nota.

La nueva nave, con una superficie de 240 metros cuadrados y un plazo de ejecución estimado de cinco meses, se sumará a las dos ya existentes en el polígono. Su construcción se enmarca en una visión estratégica más amplia de la Diputación para apoyar a los municipios del interior, "creando las condiciones necesarias para la actividad económica y para la fijación de la población".

El diputado provincial de Fomento, Infraestructuras y Agua en Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ha asegurado que "esta obra es mucho más que una simple nave; es una inversión en el futuro de Alboloduy. Dotar a los ayuntamientos de infraestructuras modernas es fundamental para que puedan gestionar de forma más eficiente sus servicios, pero también para que puedan ofrecer un espacio a empresas o emprendedores que quieran instalarse en el municipio".

"Con esta actuación, seguimos ampliando el vivero de empresas de Alboloduy, generando nuevas oportunidades y demostrando nuestro compromiso con el municipalismo y el bienestar de nuestros vecinos", ha subrayado Rodríguez.

Por su parte, la alcaldesa de Alboloduy, Sonia María Guil, ha destacado "la importancia de la colaboración con la Diputación para hacer realidad proyectos de este calado" y ha valorado "el impacto positivo que tendrá esta nueva infraestructura en la vida diaria del municipio y en su capacidad de atraer a nuevas empresas y población".

Una vez adjudicada, "la obra se hará realidad y dará la posibilidad a nuevos emprendedores de poner en marcha su proyecto empresarial", han apuntado desde la Diputación Provincial.