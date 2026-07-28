La Diputación de Almería impulsa un bulevar sostenible de 4,4 millones para transformar la AL-7107 en Vera Playa

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, interviene durante la presentación del proyecto del Gran Eco Bulevar de Vera en la Casa Orozco. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

VERA (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Vera han presentado este martes un proyecto, con un presupuesto superior a 4,4 millones de euros, que transformará más de tres kilómetros de la carretera AL-7107 a su paso por Vera Playa en un gran bulevar urbano sostenible.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la obra se enmarca en el Plan de Actuación Integrado (PAI) del Levante Almeriense y está cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027, y por la propia Diputación.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha puesto en valor el trabajo desarrollado para captar fondos europeos y ha destacado que el PAI del Levante cuenta con una inversión de 15 millones de euros dentro de un paquete inversor de 35 millones destinado a transformar las comarcas de la provincia.

"Estamos ante un proyecto que va a suponer una profunda transformación urbanística, pero sobre todo social", ha señalado el presidente, quien ha felicitado al alcalde y a su equipo por impulsar iniciativas que consolidan a Vera como el octavo municipio más poblado de la provincia y como un "foco de atracción para nuevas familias".

Por su parte, el alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, ha señalado que esta actuación "tan esperada" convertirá la carretera en el "eje vertebrador" de la costa de Vera, "mejorando la movilidad y la seguridad de los viandantes".

"El nuevo bulevar, que también contempla un carril bici, permitirá recorrer más de tres kilómetros de tramo urbano, desde la rotonda de las Buganvillas hasta el límite con Palomares, de manera cómoda y segura", ha explicado García Ramos.

PRIORIDAD PARA PEATONES Y CICLISTAS

El proyecto redistribuirá el espacio público para dar prioridad a peatones y ciclistas. La vía contará con un carril de circulación por sentido, separados por una mediana central.

En el margen izquierdo, en sentido hacia Palomares, se construirá un carril bici segregado junto a un itinerario peatonal accesible, mientras que en el margen derecho se habilitará un acerado continuo. Las zonas peatonales y ciclistas quedarán protegidas del tráfico rodado mediante bandas ajardinadas y jardineras lineales.

Para reforzar la seguridad vial, el proyecto contempla una nueva glorieta en la intersección con la avenida Puerto Rey, que permitirá "mejorar la fluidez y la visibilidad".

También se ejecutarán medidas de calmado del tráfico, entre ellas pasos de peatones elevados y pasos semaforizados inteligentes, además de una renovación completa de la red de alumbrado público con tecnología LED de alta eficiencia.

La intervención incluirá la plantación de especies vegetales y árboles autóctonos mediterráneos de bajo consumo hídrico "con el objetivo de generar zonas de sombra y mitigar el efecto isla de calor".

Asimismo, se implantarán Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), entre los que destaca una zanja drenante específica en el entorno del Salar de los Canos. Esta medida favorecerá la infiltración natural de las aguas pluviales y minimizará cualquier alteración hidrológica en este entorno natural.