La Diputación de Almería impulsa la Red Provincial de Comunicaciones hacia la era 3.0 en los 103 municipios

Celebración de la última asamblea de la Red Provincial de Comunicaciones en La Mojonera (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

LA MOJONERA (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha celebrado en La Mojonera la última asamblea del 2025 de la Red Provincial de Comunicaciones en la que se han abordado los avances hacia la era 3.0 en los 103 municipios de la provincia.

Así lo ha precisado el diputado provincial de Digitalización, Manuel Cortés, quien ha detallado que el encuentro ha servido para presentar las últimas innovaciones puestas en marcha para la modernización de la teleadministración en la provincia.

Además, se ha constituido la Comisión Permanente "para la toma de decisiones para la mejora constante de la Red Provincial de Comunicaciones", según ha trasladado la institución provincial en un comunicado.

En concreto, se han presentado la remodelación de servicios como la gestión del padrón o el refuerzo que se ha realizado a una aplicación fundamental para coordinar el trabajo de las Policías Locales de la provincia: Appolo y Appolo Trafik.

Asimismo, se ha realizado una "presentación innovadora" de la nueva aplicación tributaria que se pone a disposición de las entidades locales "con el objetivo de agilizar y mejorar las gestiones y cobros tributarios, así como la relación entre administración y contribuyente".

Por otro lado, se ha aprobado la puesta en marcha de un Archivo Electrónico Único para todos los miembros de la Red Provincial de Comunicaciones al que se podrá acceder desde el Archivo Provincial.

También se ha acercado a todos los miembros de la Red Provincial el Geoportal que ha impulsado la Diputación alojado en su página web con información abierta de datos geográficos y espaciales con los que cuenta la institución provincial y "que se hacen accesible a la ciudadanía". Del mismo modo, se han planteado los retos de presente y futuro de la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local.

Dentro de estos servicios destaca el Visor GIS Urbanístico. Es una herramienta web interactiva, gratuita y de libre acceso, diseñada para visualizar, consultar y analizar información geográfica en el ámbito urbanístico, ambiental y territorial.

Además, se encuentra el Visor GIS GeoAlmería, que explora mapas interactivos con datos geoespaciales de Almería; otra herramienta es la Consulta EIEL, sobre Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales; así como un Catálogo de Metadatos geoespaciales.

Esta actuación se ha realizado desde las áreas de Asistencia a Municipios y Digitalización de la Diputación de Almería. Es una herramienta contra la despoblación, "ya que acerca la administración a la ciudadanía, igualando oportunidades entre los vecinos de los 103 municipios".

Cortés ha destacado que el objetivo de la Red Provincial de Comunicaciones es que los municipios, y especialmente los más pequeños, "ofrezcan a sus vecinos las mismas facilidades y servicios digitales que alguien que vive en la capital".

"Con la actualización a la era 3.0 de la Red Provincial, no solo modernizamos equipos, sino que eliminamos barreras burocráticas y hacemos que la administración sea más ágil, transparente y cercana", ha manifestado el diputado de Digitalización.