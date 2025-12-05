La Diputación de Almería inaugura su belén en el Patio de Luces, que se podrá visitar hasta el 5 de enero

Belén provincial. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Patio de Luces de la Diputación de Almería ha inaugurado el belén que se podrá visitar hasta el próximo 5 de enero y en el que vuelven a colaborar la familia Miras y la Hermandad de Las Angustias.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; ha participado en el acto de apertura junto con el hermano mayor de la Hermandad de Las Angustias, José María Campos, y el consiliario de la Hermandad, Juan José Martín Campos, que ha sido el encargado de bendecir el belén.

También han asistido Antonio y José Miras, los centinelas de esta tradición; el diputado de Presidencia, Carlos Sánchez; y José Manuel Soto, presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, según ha indicado la institución provincial en una nota.

En este sentido, García Alcaina ha dado las gracias a la familia Miras y a la Hermandad de Las Angustias por "dejarnos mostrar un año más uno de los belenes más bonitos de la provincia en el corazón de los 103 pueblos que es este Patio de Luces".

También ha tenido unas palabras especiales dedicadas a Antonio Miras que a sus 102 años "ha cuidado hasta el último detalle de este belén, así como a su hijo Pepe, que ha seguido esta tradición".

Asimismo, el presidente ha detallado que él monta el belén en familia y que lo hace con su hijo que espera con ilusión que llegue ese día. "El belén es sencillez, humildad, generosidad y, por supuesto, respeto a todas nuestras tradiciones", ha dicho.

"Este nacimiento nos sirve para plantearnos qué queremos ser como personas y administraciones. Yo lo tengo claro y lo dije en mi discurso de investidura. Tenemos que ser quienes ayudan a los pueblos más pequeños que, al final, ese es el sentido de la Diputación Provincial", ha manifestado García Alcaina.

Por su parte, el hermano mayor de Angustias, José María Campos, ha recordado que la familia Miras, junto con Angustias, han cumplido veinte años instalando el belén en el Patio de Luces de Diputación y ha valorado que "muchos pueden pensar que estamos anquilosados y que nos dedicamos a aficiones, situaciones o creencias que no son propias de los tiempos que nos toca vivir".

CASI MIL FIGURAS

El belén provincial está compuesto por casi mil figuras, casi la mitad de ellas representaciones humanas en barro lienzado de máxima calidad. Dispone de 190 puntos de luz y 64 figuras con movimiento, 37 motores en el interior de las casas, 15 motores de agua, cinco de aire y uno de humo. Está montado sobre una superficie útil de 100 metros cuadrados con estructura en forma de 'U'.

Entre las novedades que el belén presenta este año se encuentran 18 figuras nuevas que reproducen distintos personajes como soldados romanos, maestro con alumnos o pastores.

Algunas de estas figuras están realizadas por los artesanos más prestigiosos del país como Manos Cerradas, Montserrat Rives, Ángeles Cámara o Taller Belenistas. También hay nuevas escenas como un nuevo puesto de cetrería, una escuela o una plantación labrada por bueyes.

El belén también hace gala de diferentes pasajes almerienses como, por ejemplo, escenas de cerámica, telares, esparto, trilla de la era, matanza del cerdo, una figura de mojaquera con agua, pitas y uvas, entre otras.

Esta Navidad el belén se podrá visitar hasta el 5 de enero de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas, de lunes a domingo. El 24 y el 31 de diciembre solo se abrirá en horario de mañana, y el 25 de diciembre y el 1 de enero solo por la tarde.