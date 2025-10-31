La Diputación de Almería instalará al menos 40 nuevas estaciones meteorológicas en convenio con Ametse

ALMERÍA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha suscrito un convenio con la Asociación Meteorológica del Sureste (Ametse) para la instalación de una decena de puntos observación climáticos al año durante los próximos cuatro ejercicios para obtener información fiable sobre las precipitaciones y condiciones meteorológicas en directo.

Las nuevas estaciones se sumarán a la red Ametse, que facilita la información meteorológica provincial a la población, según ha indicado la Diputación en una nota tras la firma del acuerdo, por el que financiará la instalación de las nuevas estaciones meteorológicas que quedarán bajo su titularidad.

La Diputación dispondrá de un crédito presupuestario anual de 6.000 euros durante los cuatro años de vigencia --con posibilidad de prórroga por otros cuatro--; mientras que Ametse se responsabilizará de la instalación, puesta en marcha, correcto funcionamiento, mantenimiento y reparación de las estaciones, integrándolas en la Red MeteoSE.

La institución provincial facilitará el acceso a la red MeteoSE a través de su web permite el acceso a la información meteorológica de Almería en una plataforma supraprovincial, mejorando la exactitud de las previsiones.

Las estaciones meteorológicas de Ametse recopilarán datos en tiempo real sobre temperatura, humedad, presión atmosférica, radiación solar, velocidad y dirección del viento, y precipitaciones.

Estos datos se almacenarán para consultar tanto el historial diario como los resúmenes mensuales, que incluyen información como máximas y mínimas temperaturas, precipitación total y días de lluvia. Asimismo, contarán con historial diario, resumen mensual y datos extremos de temperatura y precipitación registrados en un mes.

El diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, ha valorado este convenio, que responde al contexto actual en el que la provincia "padece fenómenos meteorológicos extremos y busca dotar tanto a los ciudadanos como a las instituciones las herramientas necesarias para mitigar riesgos y tomar decisiones informadas".

"No sólo va a permitir completar la red impulsada por Ametse con estaciones en las zonas en blanco de la provincia; sino también obtener datos en directo sobre la situación de las carreteras y caminos que conforman el entramado viario provincial también para la prevención de riesgos. Esta red es fundamental para conocer las precipitaciones caídas en situaciones adversas", ha dicho.

En este sentido, ha defendido que si bien esta información será "útil para las propias administraciones" el objetivo final es "acercar el conocimiento meteorológico a todos y cada uno de los ciudadanos de la provincia e incluso visitantes".

"Nos permitirá tomar medidas ambiciosas para combatir cambio climático y proteger el medio ambiente; contar con un escaparate internacional para atraer nuevos visitantes a los municipios en función de su situación meteorológica y estos datos serán claves para sectores como el agrícola o el turístico".

Asimismo, ha recordado que gracias a estas estaciones se han recogido datos fiables en situaciones como la dana que azotó al Almanzora para poder solicitar ayudas e indemnizaciones a los seguros en caso de situación de catástrofe o emergencia.

Por su parte, Ginés Mirón ha explicado que la Red Ametse nació en 2017: "Queríamos crear una red extensa pro todo el sureste que nos permitiera a aficionados y ciudadanía conocer situación meteorológica en tiempo real. Esta Red nos permite tener datos cada cinco minutos y es de gran ayuda en situación de lluvias torrenciales, puesto que sirve como elemento de aviso a Protección Civil, Emergencias y a las instituciones y vecinos".

Asimismo, Mirón ha detallado que con esta iniciativa se refuerza una red con la que quieren "llegar a todos los municipio y vecinos de la provincia". "Queremos que todos tengan referencia de los datos climatológicos en tiempo real y nos va a permitir cubrir las zonas donde la red no llega", ha dicho.