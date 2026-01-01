La Diputación de Almería invertirá más de un millón en mejoras de espacios públicos de Los Gallardos y Turre

El diputado provincial de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua de Almería, Antonio J. Rodríguez, en una foto de archivo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería ha aprobado la adjudicación de dos obras de mejora urbana en los municipios de Los Gallardos y Turre con una inversión conjunta superior a 1,2 millón de euros, destinadas a "modernizar espacios públicos, reforzar la accesibilidad y renovar infraestructuras básicas como pavimentos, redes de servicios y alumbrado público".

Así lo ha detallado este jueves la Diputación almeriense en una nota en la que su responsable de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, Antonio J. Rodríguez, ha destacado que estas adjudicaciones "responden a una planificación rigurosa que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos a través de espacios públicos más accesibles, seguros y adaptados a las necesidades actuales de los municipios, independientemente de su tamaño".

Rodríguez ha subrayado que "tanto la actuación en Los Gallardos como la urbanización de la Avenida Almería en Turre son ejemplos claros de cómo la Diputación trabaja de la mano de los ayuntamientos para modernizar infraestructuras básicas, renovar servicios esenciales y recuperar espacios urbanos para el peatón, fomentando una movilidad más amable y una convivencia más ordenada".

Asimismo, el diputado provincial ha señalado que "estas inversiones permiten avanzar en la vertebración territorial de la provincia, garantizando que los municipios cuenten con infraestructuras eficientes y sostenibles que refuercen su desarrollo presente y futuro", y ha añadido que "la Diputación seguirá impulsando proyectos que generen oportunidades, cohesionen el territorio y mejoren el día a día de los almerienses".

DETALLE DE LOS PROYECTOS

En Los Gallardos, la Diputación de Almería ha adjudicado la remodelación integral de la Plaza de Andalucía y de varias calles del núcleo urbano, una actuación que permitirá renovar uno de los principales espacios de convivencia del municipio, según valoran desde la institución provincial.

El proyecto, con un presupuesto de 877.900 euros, contempla la renovación de pavimentos, la creación de una plataforma única que prioriza al peatón, la mejora de los accesos para personas con movilidad reducida, la modernización del alumbrado público con criterios de eficiencia energética y la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento.

Además, se incorporará nuevo mobiliario urbano y se reordenará el espacio para hacerlo "más funcional, seguro y adaptado a las necesidades actuales de vecinos y visitantes".

Por su parte, en Turre, la Junta de Gobierno ha adjudicado la obra de urbanización de la Avenida Almería, una de las principales arterias del municipio, con un presupuesto de 365.000 euros.

Esta actuación permitirá completar el itinerario peatonal accesible mediante la creación de un nuevo acerado, la reorganización de los aparcamientos y la mejora de la seguridad vial.

El proyecto incluye también la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, la modernización del alumbrado público y la ejecución de una nueva red de pluviales que evitará problemas de escorrentías y encharcamientos, mejorando de forma notable la calidad urbana de este eje comercial y social.

Con estas adjudicaciones, la Diputación de Almería reivindica que "continúa avanzando en su objetivo de impulsar municipios más accesibles y seguros, apostando por actuaciones que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y refuerzan la funcionalidad de los espacios públicos en toda la provincia".