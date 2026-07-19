La Diputación de Almería invierte 220.000 euros en carreteras provinciales con nueve actuaciones frente a las lluvias

El alcalde de Oria, Marcos Reche, y el diputado provincial de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, Antonio Jesús Rodríguez, durante la visita a las actuaciones ejecutadas en las carreteras provinciales. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha destinado 220.000 euros a nueve actuaciones en distintos puntos de las carreteras provinciales AL-7100 y AL-9102 para mejorar el drenaje, estabilizar taludes, canalizar las aguas pluviales y evitar nuevos desprendimientos y arrastres como los provocados por las lluvias torrenciales de octubre de 2024.

Los trabajos han incluido la construcción de muros de escollera, cunetas y soleras de hormigón para reforzar la plataforma y proteger las vías frente a episodios de precipitaciones intensas, según ha precisado la institución supramunicipal en una nota.

El diputado provincial de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, Antonio Jesús Rodríguez, ha visitado las obras junto al alcalde de Oria, Marcos Reche, y ha señalado que la actuación responde al compromiso de la Diputación con "la seguridad y la conservación de la Red Provincial de Carreteras", especialmente en los puntos que resultaron afectados por las fuertes lluvias.

"Son trabajos necesarios para proteger la plataforma, mejorar la evacuación del agua y prevenir nuevos daños en episodios de precipitaciones intensas", ha manifestado Rodríguez.

Asimismo, el diputado ha resaltado que la inversión permitirá mejorar "unas comunicaciones más seguras y fiables para los vecinos de los municipios del norte de la provincia".

LAS ACTUACIONES

Las actuaciones se han concentrado en diferentes tramos de la AL-7100, que conecta Albox con Chirivel por El Saliente y discurre por los términos municipales de Oria y Chirivel, y en la AL-9102, que une Vélez-Blanco con Cañadas de Cañepla, en María.

En la AL-7100 se han acometido cinco intervenciones. En el punto kilométrico 0+450 se ha limpiado y desbrozado el talud y se ha ejecutado un muro de escollera paralelo a la carretera provincial.

En el punto kilométrico 7+850, en el margen derecho, se ha construido un caedero con los correspondientes bordillos y una solera de hormigón, mientras que en el 20+650, en el margen izquierdo, se ha realizado otra solera de hormigón para proteger la explanación de la carretera.

Entre los puntos kilométricos 23+000 y 23+090, en el margen derecho, se han previsto muros de mampostería para evitar el arrastre de materiales hacia la vía. Asimismo, entre los kilómetros 27+570 y 27+800, en el margen izquierdo, se ha mejorado el drenaje mediante la construcción de una cuneta.

En la AL-9102 se han desarrollado trabajos en otros cuatro puntos. En el kilómetro 11+200, en el margen derecho, se han restituido los taludes al paso sobre el río Caramel, mientras que en el 16+050 se ha previsto una escollera paralela a la carretera provincial.

En el punto kilométrico 20+300, en el margen izquierdo, se ha proyectado un muro de escollera, una solera y un bordillo para canalizar las aguas pluviales. En el 33+400, también en el margen izquierdo, se ha restituido la obra de drenaje transversal que quedó parcialmente descalzada como consecuencia de las últimas riadas. Las intervenciones se completarán con trabajos de señalización vertical y horizontal en ambas vías.