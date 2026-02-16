La Diputación de Almería lanza el I Certamen de Jóvenes Promesas 'Talento Almeriense' para impulsar a nuevos creadores

Presentación del I Certamen de Jóvenes Promesas 'Talento Almeriense'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha dado un nuevo paso en la consolidación de la marca provincial con el lanzamiento del I Certamen de Jóvenes Promesas 'Talento Almeriense', orientado a potenciar el trabajo de artesanos, diseñadores y creadores de la provincia.

La iniciativa nace para servir como plataforma de difusión e impulso al talento emergente vinculado a la moda y, del mismo modo, favorecer el paso de la formación al ámbito profesional de los nuevos creadores, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

La convocatoria cuenta con dos categorías, Formación e Impulso. La primera está dirigida a estudiantes que en la actualidad se encuentren en centros de diseño y la segunda a egresados que están iniciando su carrera y que llevan menos de un año como autónomos. Entre los requisitos figuran haber nacido en Almería, estar empadronado en la provincia o tener en ella la sede fiscal.

El diputado de Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, ha afirmado que con esta iniciativa "queremos impulsar el talento creativo en el ámbito de la moda, la confección y la artesanía textil en la provincia de Almería, facilitando oportunidades de formación, visibilidad y proyección profesional".

Además, ha señalado que se persiguen "ambiciosos objetivos como los de apoyar el talento emergente, facilitar el paso de la formación al campo profesional, generar espacios reales de exhibición, presentación y venta, poner en valor la moda como sector cultural y económico en la provincia y favorecer la conexión entre formación, creatividad e industria".

Sánchez ha recalcado que "con este concurso de promesas con acento almeriense queremos dejar claro que la moda y la artesanía textil son una parte importante del ámbito creativo y del tejido productivo de la provincia, que se convierten en un elemento más que define y refuerza la identidad almeriense, porque en el espíritu de cada una de las creaciones de nuestros jóvenes respira la tradición artesana de toda la provincia".

Por su parte, la jefa del departamento de Modelismo e Indumentaria de la Escuela de Artes de Almería, Marta Galdeano, ha expresado que "nuestro alumnado realmente necesita un impulso. Estamos encantados de colaborar, tenemos mucha esperanza en que funcione y salgan nuevos talentos".

La diseñadora Loreto Martínez ha señalado que "este proyecto es magnífico para impulsar a los jóvenes diseñadores. Yo he sido joven diseñadora y siempre he echado en falta una plataforma que nos facilite el inicio que es muy complicado. Me parece un proyecto muy bonito y necesario. Agradezco a Diputación y a 'Talento Almeriense' que lo haga posible".

La diseñadora Susana Lirola ha apuntado que "la iniciativa de Diputación, después de 30 años de trayectoria, todavía no me parece creíble. Almería necesitaba esto. La moda es un mundo muy difícil y sin ayuda, más. Espero que este concurso y la nueva marca sean una lanzadera auténtica de nuevos creadores".

SOBRE EL CONCURSO

El Comité de valoración estará compuesto por profesionales de reconocido prestigio en los ámbitos de la moda, la comunicación, la artesanía y la enseñanza artística y lo integran: Fabián Ozan, Laura Pérez, Loreto Martínez, Sofía Qostaly y Adriana Basol.

Entre los criterios de valoración se tendrán en cuenta la creatividad y originalidad, coherencia conceptual y calidad técnica, innovación, sostenibilidad y viabilidad de la propuesta, así como la proyección profesional y/o comercial.

Las inscripciones en el certamen se podrán formalizar entre el 10 y 17 de marzo. La categoría de Formación contempla tres reconocimientos: un primer reconocimiento consistente en un curso de formación en la Escuela TEM Susana Lirola; un segundo reconocimiento con un cheque por valor de 500 euros para la compra de tejidos; y un tercer reconocimiento dotado con un cheque de 200 euros para la compra de tejidos.

Las personas seleccionadas participarán además en un espacio expositivo y de venta (pop-up) dentro de la Semana del Diseño Talento Almeriense.

Por su parte, la categoría Impulso al Talento Emergente contempla como reconocimientos un desfile profesional dentro de la Semana del Talento Almeriense y una sesión fotográfica de la colección. Asimismo, incluye un 'shooting' profesional de la colección y un cheque por valor de 200 euros para la compra de tejidos.

Las personas participantes podrán formar parte del 'showroom' de la Semana del Talento Almeriense, que tendrá lugar en el mes de septiembre.

Las bases del I Certamen de Jóvenes Promesas 'Talento Almeriense' se pueden consultar en el siguiente enlace: 'https://blog.dipalme.org/wp-content/uploads/2026/02/Bases_JO...'.