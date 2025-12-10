La Diputación de Almería pone en valor a los cuidadores no profesionales con una jornada de convivencia

Foto de familia de la Jornada de Convivencia de Cuidadores/as No Profesionales organizada por la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha celebrado en el Teatro Ciudad de Berja Miguel Salmerón la Jornada de Convivencia de Cuidadores/as No Profesionales, un encuentro organizado a través del Servicio Provincial de Servicios Sociales Comunitarios con el objetivo de ofrecer apoyo, motivación y reconocimiento a quienes dedican su día a día al cuidado de personas dependientes en sus entornos familiares.

Según ha informado la institución provincial en una nota, en esta edición han participado un centenar de cuidadores y cuidadoras procedentes de los municipios de Alhama de Almería, Berja, Cantoria, Fines, Macael, Serón, Sierro, Taberno y Tíjola, quienes han disfrutado de una mañana de "actividades formativas y dinámicas centradas en el bienestar emocional, la socialización y el fortalecimiento de sus capacidades personales".

El vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar, ha subrayado el valor de esta iniciativa y el compromiso de la Institución Provincial con quienes desempeñan esta labor esencial. "Hoy estamos en el municipio de Berja, junto a su equipo de Gobierno y con la presencia de nuestra diputada Luisa, para celebrar una nueva jornada dirigida a las cuidadoras y cuidadores no profesionales", ha señalado.

Asimismo, ha apuntado que, desde la Diputación Provincial de Almería, han querido trasladar su agradecimiento por "su trabajo incansable y por esa entrega diaria de personas que cuidan a personas, las 24 horas del día, los siete días de la semana".

"Estas cuidadoras y cuidadores atienden en el hogar a sus seres queridos, y en su día a día asumen funciones que van desde auxiliar de enfermería a cocinera, fisioterapeuta, farmacéutica o incluso psicóloga. Por eso es fundamental que mantengan espacios de relación, que fortalezcan una red de apoyo en la provincia y que podamos identificar conjuntamente las necesidades que tienen para seguir ofreciendo un cuidado de calidad los 365 días del año", ha añadido Ángel Escobar.

Por su parte, el alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha destacado la satisfacción del municipio por acoger este encuentro. "Para nosotros es un verdadero placer que Berja sea anfitriona de unas jornadas tan importantes como las que se celebran hoy", ha afirmado, precisando que las personas cuidadoras "son mucho más que acompañantes, son apoyo emocional, son psicólogos, son quienes están cerca de quienes más lo necesitan y de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad".

"Por eso es tan necesario que puedan reunirse, compartir experiencias y seguir fortaleciendo su trabajo para mejorar la calidad de vida de quienes dependen de ellas. Quiero felicitar a la Diputación Provincial por el esfuerzo constante que realiza para estar pendiente de estas cuidadoras y cuidadores, que son una pieza esencial para garantizar el bienestar de tantas personas en nuestra provincia", ha destacado el alcalde.

PROGRAMA DE LA JORNADA

La actividad ha comenzado con una recepción y desayuno de convivencia, seguido de la charla motivacional 'Equilibrio y Bienestar: Claves para un cuidado pleno', a cargo de Manuel Esteban Bernabé, en la que se han abordado técnicas para mejorar la gestión emocional, el autocuidado y la calidad de vida de las personas cuidadoras.

Posteriormente, los asistentes han participado en un Taller de Risoterapia, realizado por Esther García y María García. Se ha realizado una dinámica grupal orientada a reforzar la cohesión, aliviar la tensión acumulada y promover hábitos saludables a través del humor y la expresión positiva.

El encuentro ha concluido con una breve clausura y la salida de los autobuses organizados para el traslado de los participantes. Además, la Diputación ha hecho entrega de un obsequio como reconocimiento simbólico a la dedicación de todos los asistentes.