La Diputación de Almería premia a las entidades Afive y Luna por su trabajo en favor de la salud de la mujer

Gala de la primera edición de los Premios Ana Amalia González celebrada en Vera (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

VERA (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha galardonado a las entidades Afive y Luna en la primera edición de los Premios Ana Amalia González a la acción en la salud de las mujeres que se han celebrado en el Auditorio Ciudad de Vera.

Se trata de unos galardones que buscan reconocer e incentivar aquellos proyectos destinados a promocionar el bienestar de todas las mujeres almerienses y, al mismo tiempo, motivar y reconocer su participación en el ámbito de la salud a nivel local, según ha indicado la Diputación en una nota.

El nombre de los premios, Ana Amalia González, se debe a quien fue la primera agente para la igualdad provincial, fallecida en 2025, que durante toda su carrera puso en práctica su vocación, compromiso y entusiasmo por hacer de la provincia un espacio de igualdad real entre hombres y mujeres.

En esta primera edición el premio principal ha recaído en la Asociación de Fibromialgia de Vera (Afive), mientras que la Asociación Almeriense para la Promoción de la Mujer con Discapacidad (Luna) ha recibido una mención especial. También se ha distinguido al Ayuntamiento de Vera por sus acciones en materia de igualdad y promoción de la mujer.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha reivindicado el trabajo de las mujeres que han hecho que la provincia "sea una tierra próspera y llena de oportunidades", pero "cuya visibilidad se ha silenciado durante años".

"Ellas son su columna vertebral", ha manifestado García Alcaina con motivo del Día Internacional de las Mujeres, en el que ha recalcado el papel de las mujeres rurales, "que son el alma de nuestros pueblos".

Así, ha valorado la acción de la Diputación, especialmente a través del Consejo Provincial de las Mujeres, en promoción de la igualdad así como en "la repulsa y continua lucha de toda la sociedad por erradicar para siempre la terrible lacra de la violencia de género".

El presidente también ha ensalzado el legado de Ana Amalia González, cuyo recuerdo se mantiene "como fuente de inspiración de quien luchó de forma incansable por mejorar la vida de las mujeres almerienses".

Por su parte, el alcalde de Vera, Alfonso García, ha agradecido a Diputación que haya escogido su municipio para la celebración de este acto y ha extendido ese agradecimiento por la distinción de igualdad que se ha concedido al Ayuntamiento de Vera; "un reconocimiento fruto del gran trabajo que se lleva a cabo día a día desde el Área de Bienestar Social, Servicios Sociales e Igualdad, así como desde el Centro Municipal de Información a la Mujer de Vera".

"Para nuestro municipio es un orgullo formar parte de iniciativas que visibilizan experiencias locales significativas y que contribuyen a construir una sociedad más saludable, igualitaria y comprometida con la salud de las mujeres", ha dicho antes de felicitar a las premiadas y "a todas esas mujeres que trabajan y luchan día a día por mejorar la calidad de vida" de quienes padecen fibromialgia.