La Diputación de Almería presenta el noveno número de la revista REAL con 14 trabajos sobre la cultura de la provincia

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, junto al director del IEA, Mario Pulido, durante la presentación del noveno número de la revista REAL. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Almerienses (IEA) ha publicado el noveno número de la revista REAL, una publicación digital, semestral y de descarga gratuita que reúne 14 trabajos divulgativos sobre historia, tradiciones, patrimonio, biografía, geografía o deporte vinculados a los municipios de la provincia.

La revista, que está disponible en la web 'www.iealmerienses.es', cuenta con un equipo editorial multidisciplinar liderado por sus dos coordinadores, María Dolores Duran y Alberto Cano, junto con los cuatro vocales del Consejo Editorial, quienes "aseguran la calidad y profundidad de cada edición".

En una nota, la vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que la revista "se ha consolidado como una herramienta fundamental para difundir el conocimiento sobre nuestra provincia".

Asimismo, ha subrayado que "comenzamos este 2026 con un número especialmente cuidado, con una portada tan simbólica como la dedicada a Celia Viñas, y con contenidos que reflejan el talento investigador y el compromiso del IEA con la identidad, la memoria y el patrimonio de Almería".

Por su parte, el director del IEA, Mario Pulido, ha señalado que "la revista REAL, en este número nueve y en todos los anteriores, está disponible en la web del Instituto como una publicación digital, elaborada por un equipo multidisciplinar que garantiza su profundidad y rigor científico".

Pulido ha explicado que "este número reúne 14 artículos de muy diversa índole, que abarcan desde la historia y el medioambiente hasta la arquitectura, la biografía, las fiestas populares o el deporte, como las cartas de Celia Viñas, los toros ensogados de Ohanes o la evolución de la pelota en Almería".

Además, ha animado a la ciudadanía "a aportar su conocimiento y presentar trabajos, porque en nuestra provincia hay un enorme capital cultural que merece ser compartido", y ha recordado que "la revista puede descargarse completa o por artículos en formato PDF, de forma sencilla y gratuita".

LOS ARTÍCULOS DE ESTA EDICIÓN

Entre los artículos publicados figura 'Protección del Patrimonio Geológico del Campo de Tabernas'. Alberto Guillamón Díaz y Antonio José López Cruces firman 'Un marco biográfico para Ramón Ledesma Miranda', mientras que José Berruezo García profundiza en 'Francisco Berruezo López (1841-1917). Empresario, político y vicecónsul de Portugal en Garrucha'.

Asimismo, María del Carmen Gallegos Díaz es autora de 'El ferrocarril, relato de una ilusión' y de 'Tres siglos de historia de las fiestas de San Marcos con toros ensogados de Ohanes (Almería)'. Javier Fornieles Alcaraz analiza 'Martinete del rey sombra: la prosa híbrida de Raúl Quinto', y Donato Gómez Díaz firma 'Hoy se juega (1894). El pelotarismo en Almería, sociedad, empresa y sport'.

En el ámbito literario y cultural, Pedro Perales Larios presenta 'Literatura de cordel en Almería. Sobre la veracidad o falsedad del sangriento y horrible crimen de Pulpí', mientras que Francisco Galera Noguera aborda 'Las cartas de Celia Viñas'. Por su parte, Alejandro Torrente Toledano publica 'La música vocal del maestro Barco. Canciones para voz y piano & zarzuela Los contrabandistas'.

También se incluyen estudios como 'Tíxola, fuente escondida. Modelo de hidraulismo andalusí', de Alberto Castellón Sánchez del Pino; 'Un paseo matemático por la Catedral de Almería', de David Crespo Casteleiro; y 'Biografía de una investigación', de Manuel Artero Ramírez.

Además, el número incluye el trabajo titulado 'La mayor concentración de qanats de Europa está en el Campo de Tabernas y en riesgo de desaparición', firmado por Albert Solé-Benet, Alberto Ruiz-Moreno, Almudena Delgado-Palominos y José Gabriel López-Segura.