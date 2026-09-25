La Diputación de Almería reafirma su apoyo al campo en la Asamblea de Coexphal: "Estaremos siempre a su lado"

Celebración de la 49º Asamblea General Ordinaria de Coexphal en Roquetas de Mar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha trasladado este viernes el apoyo de la institución al sector agrario durante su participación en la 49º asamblea general de Coexphal que se ha celebrado en Roquetas de Mar (Almería).

"Estaremos siempre a su lado en la promoción de nuestros productos y dando voz a sus justas reivindicaciones", ha dicho el presidente durante este encuentro en el que la organización ha expuesto ante asociados, instituciones, empresas y agentes del sector el balance de la última campaña, las previsiones de mercado a corto plazo y los desafíos para mantener el liderazgo.

Durante su intervención, García Alcaina ha ensalzado el papel "protagonista y determinante" del tejido hortofrutícola en la construcción de la marca Almería. "Si el nombre de la provincia de Almería está ligado a la idea de máxima excelencia en todos los ámbitos, se debe principalmente al trabajo de nuestras empresas y organizaciones agrícolas como Coexphal", ha dicho.

El presidente ha reflexionado sobre los valores intrínsecos del carácter almeriense, señalando que "no hay otro sector que los represente con más acierto y fuerza". En este sentido, ha asegurado que el 'modelo Almería' "no es ningún milagro, sino la entrega absoluta de familias que han conseguido transformar una de las zonas más áridas de Occidente en la huerta que da de comer a toda Europa a base de ingenio, talento, esfuerzo, sacrificio y compromiso".

Ha situado además la marca agroalimentaria 'Sabores Almería' como uno de los proyectos "más ilusionantes" de la institución, que además ha servido para la internacionalización de algunas firmas gracias a la alianza entre el sector, la Cámara de Comercio de Almería, el ICEX y la propia Diputación.

"A día de hoy, más de 50 pequeñas empresas de 'Sabores Almería' exportan sus productos a otros países, lo que supone más del doble que hace apenas tres años", ha detallado el presidente ante la presencia de la marca en "grandes ferias" y "abriendo oportunidades de negocio reales". "Eso ayuda a crear empleo, fijar la población y llevar más y mejores oportunidades a todos los rincones de la provincia", ha apostillado.

García Alcaina ha aprovechado este altavoz para reiterar el compromiso "unánime y absoluto" de la Diputación con el campo almeriense, garantizando su apoyo a las justas reivindicaciones del sector: "Cuanto más fuerte sea nuestro liderazgo agrícola, nuestra provincia será mucho más próspera para todos los almerienses".

En el tramo final del acto, y a escasos meses de que Coexphal inicie la celebración de su 50º aniversario, el presidente de la Diputación ha resumido la aportación de esta entidad al desarrollo de la provincia destacando su capacidad para "haber asegurado la unión, fuerza, identidad y valores del sector, provocando la gran revolución de la provincia de Almería".