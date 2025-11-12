La Diputación de Almería realizará la primera gran obra de rehabilitación y consolidación del Cortijo del Fraile

Archivo - El presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, en el entorno del Cortijo del Fraile. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha anunciado que llevará a cabo la primera gran obra de rehabilitación y consolidación en el Cortijo del Fraile para asegurar la estabilidad del edificio y salvaguardar muros y cubiertas.

Esta intervención, según ha asegurado la institución provincial en un comunicado, permitirá ejecutar "con éxito" la futura rehabilitación integral del emblemático inmueble. Las obras, cuentan con una inversión de un millón de euros y comenzarán su ejecución en 2026.

Se trata de una actuación paralela a la redacción del Plan Director que marcará la hoja de ruta del futuro uso del cortijo pero, al mismo tiempo, "fundamental para evitar el deterioro de las estructuras que aún se mantienen en pie y para afrontar la restauración definitiva de este Bien de Interés Cultural (BIC)".

La Diputación Provincial "licitará en breve este proyecto de consolidación con el fin de que las obras puedan comenzar en el próximo ejercicio". La actuación se realizará con materiales compatibles con los utilizados en el cortijo originariamente, de carácter autóctono, y con intervenciones "siempre reversibles".

Entre los trabajos principales que se ejecutarán destacan las intervenciones en paramentos para cohesionar zonas sin soportes, apeos de estructuras como forjados o muros con riesgo de desplome, revestimientos, limpieza de fachadas o limpieza y desbroce de todo el recinto.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha confirmado que la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía ha dado su visto bueno a este proyecto y ha destacado que "esta actuación es compatible con las conclusiones que ofrezca el Plan Director del Cortijo donde se definirá el futuro uso del inmueble y su entorno".

García ha manifestado que "estas obras, como la primera gran actuación que emprendemos, son necesarias para asegurar el edificio y que después la actuación final se pueda llevar a cabo con la máxima eficacia.

"Es una inversión muy importante que asienta los cimientos sobre los que más adelante se restaurará el Cortijo recuperando su esplendor como epicentro cultural del Levante para el disfrute de todos los almerienses y visitantes", ha añadido.

En este sentido, el presidente provincial ha recordado que "el proyecto de recuperación del Cortijo del Fraile es el más importante desde que culminamos el del antiguo Hospital Provincial de Almería, convertido hoy en el primer Museo del Realismo Español del país".

García ha señalado que "en el mandato que hemos definido del patrimonio almeriense hemos afrontado el desafío de rescatar el Cortijo del Fraile de su desaparición inminente y devolverlo a toda la sociedad".

"Esta acción no solo salva su valor arquitectónico, histórico y cultural, sino que también salda una deuda histórica con la memoria y las raíces de Almería, pues nos encontramos ante un símbolo esencial de la identidad almeriense y los modos de vida y costumbres de los Campos de Níjar", ha subrayado.

Al hilo de esta última afirmación, el presidente ha puesto de relieve el "valor inmaterial" del Cortijo estrechamente ligado a la obra de autores esenciales de nuestras letras como Federico García Lorca, que se inspiró en él para 'Bodas de sangre', o Carmen de Burgos y su 'Puñal de claveles', basado en el mismo suceso.

"Ese legado inmaterial tuvo su continuidad a través del séptimo arte donde el Cortijo del Fraile se convierte en un personaje más en películas tan importantes como 'La muerte tenía un precio' o 'El bueno, el feo y el malo', de Sergio Leone y con Clint Eastwood como protagonista", ha expresado García.

Para la intervención de consolidación, un proyecto que ya cuenta con autorización a través de los informes sectoriales de la Consejería de Cultura y de la Consejería de Sostenibilidad, se han priorizado todas las estructuras edificadas. Además, se ha dejado fuera de la actuación a las zonas que se encuentran en mejor estado o que han sido tratadas con anterioridad, como todas las fachadas de los muros exteriores del Cortijo.

En cuanto a espacios específicos del inmueble, la capilla quedará reforzada con el apuntalamiento del coro superior. En la vivienda de los propietarios, de los aparceros y del pastor se prevén actuaciones integrales que incluyen limpiezas, apeos, reconstrucciones con mortero de cal, sellado de fisuras y la formación de pendientes en las coronaciones de los muros.

Los corrales también quedarán consolidados mediante la reconstrucción de fábricas o el apeo de arcos. Asimismo, se limpiarán casi 2.000 metros cuadrados de terreno circundante y se trabajará en la consolidación previa mediante la reconstrucción de muros, sellado de fisuras, rejuntado y retacado, en más de 5.000 metros cuadrados de las fábricas existentes.