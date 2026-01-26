La Diputación de Almería reconoce a 16 ayuntamientos y diez centros educativos por el 'Reto BeActive 2025'

Acto de entrega de placas del 'Reto BeActive 2025', celebrado en el Pabellón Moisés Ruiz de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha celebrado este domingo, en el Pabellón Moisés Ruiz, el acto de entrega de placas del 'Reto BeActive 2025', en el que se ha reconocido a 16 ayuntamientos de la provincia y a los diez centros educativos mejor clasificados en el 'Desafío Almería: Escuela de Vida Saludable 2025'.

Se trata de una iniciativa provincial que ha logrado movilizar a miles de personas en torno a la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable y con la que la Diputación ha destacado el "compromiso institucional y educativo con una provincia más activa y saludable", según ha trasladado en una nota.

La diputada de Deporte, Vida Saludable y Juventud de Almería, María Luisa Cruz, ha entregado los reconocimientos a los municipios de Ohanes, Bacares, Santa Fe de Mondújar, Uleila del Campo, Illar, Santa Cruz de Marchena, Vélez-Blanco, Alsodux, Armuña del Almanzora, Urrácal, Benahadux, Cantoria, Tíjola y Pechina.

Asimismo, se ha reconocido a los centros educativos IES Albujaira, IES Azcona, IES La Puebla, Algazul, Cura Valera, Cerro Milano, Valle del Almanzora, Rey Alabez, el CDP Compañía de María y el colegio Nuestra Señora de Gádor.

Cruz ha señalado que el 'Reto BeActive 2025' ha sido "mucho más que una competición, una gran herramienta para construir una sociedad más sana y más feliz" y ha destacado que se trata de una "iniciativa virtual e innovadora que, a través de la aplicación Wellk, ha permitido a vecinos sumar kilómetros registrando su actividad física diaria, uniendo tecnología y deporte y creando verdaderos equipos municipales".

Asimismo, ha detallado que los "reconocimientos entregados responden a dos categorías que reflejan realidades muy valiosas, premiando el esfuerzo colectivo absoluto", y se ha referido a la clasificación 'Almería Juega Limpio', "recordando que en la Diputación creemos en la igualdad de oportunidades".

Este criterio, ha explicado, pondera los kilómetros en función de la población, "permitiendo que los municipios más pequeños compitan de tú a tú con los grandes y demostrando que en el deporte no solo importa cuánto se corre, sino cómo y entre cuántos se hace".

En el reto y en el pódium de 'Almería Juega Limpio' ha vencido Ohanes, seguido de Bacares y Santa Fe de Mondújar, mientras que, por criterio de resultado, Benahadux ha obtenido la mayor puntuación, seguido por Ohanes y Vélez-Blanco. En cuanto al 'Desafío Almería Escuela de Vida Saludable 2025', el primer clasificado ha sido el IES Albujaira, seguido del IES Azcona y el IES La Puebla.

El 'Reto BeActive 2025' se ha desarrollado como una competición provincial virtual entre municipios, en la que la ciudadanía ha registrado su actividad física a través de la 'app' Wellk, "sumando kilómetros activos para su municipio".

El sistema de clasificación ha permitido garantizar la igualdad entre localidades mediante un modelo de ponderación que tiene en cuenta tanto el número de participantes como la población de cada municipio, "premiando no solo la cantidad de kilómetros recorridos, sino también el esfuerzo colectivo y la implicación social". En total han participado más de 1.800 personas, que han registrado alrededor de 250.000 kilómetros.

Paralelamente, el acto ha servido para reconocer el trabajo de los centros educativos participantes en el Desafío '¡Dale una vuelta a tu estilo de vida saludable!', integrado en el programa 'Almería: Escuela de Vida Saludable'.

En este caso, alrededor de 2.000 participantes han registrado unos 225.000 kilómetros, a través de un formato que ha combinado actividad física y cuestionarios interactivos, "reforzando el papel de la escuela como motor de hábitos saludables desde edades tempranas".