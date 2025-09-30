La Diputación de Almería respalda al agro almeriense en Fruit Attraction con el tomate como producto estrella

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, junto al vicepresidente Ángel Escobar y el diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, en el espacio expositivo del tomate de Fruit Attraction 2025 en Ifema Madrid. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

La Diputación de Almería ha acompañado en la edición número 17 de Fruit Attraction, que se celebra en Ifema, Madrid, a las empresas y agricultores de la provincia en una de las ferias agrícolas profesionales más importantes del mundo, que este año ha escogido el tomate como producto estrella del evento.

La provincia lidera la producción y exportación de tomate y durante estos días exhibe su posición de referencia en el agro mundial, un liderazgo que, según ha destacado la institución provincial en una nota, "se basa en la sostenibilidad medioambiental y económica, la eficiencia energética, la innovación, la investigación, la creatividad y la tecnificación".

La delegación de la institución ha estado encabezada por el presidente, Javier Aureliano García, junto al vicepresidente, Ángel Escobar, y el diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, con el objetivo de arropar a las empresas y agricultores de la provincia que han convertido este sector en "motor de creación de riqueza y empleo".

Casi un centenar de empresas de la provincia, ya sea con expositor propio o con la presencia de una delegación, participan en Fruit Attraction. La mayoría de ellas se encuentran en el Pabellón 9 de Ifema, donde coinciden las empresas andaluzas.

Durante estos días, "el agro almeriense demuestra su potencial, ya que es la provincia de Andalucía que cuenta con mayor representación en la feria, liderando además el ranking de producción y exportación de frutas y hortalizas tanto a nivel autonómico como nacional".

En este sentido, el presidente ha afirmado que "desde la Diputación venimos a Fruit Attraction para mostrar nuestro apoyo y compromiso con el sector que constituye el principal pilar de nuestro tejido productivo".

"Queremos que los agricultores sientan el respaldo de su institución y que eso favorezca su actividad y crecimiento. El modelo agrícola almeriense es un ejemplo a seguir por otras provincias y países y eso se debe a un sistema basado en la máxima excelencia", ha asegurado.

Además, García ha valorado que "la agricultura es nuestra mejor tarjeta de presentación y en esta feria se puede ver claramente. Las empresas muestran durante estos días su trabajo y excelencia como principal emisor de salud a toda Europa".

"Somos los protagonistas del Pabellón 9 pero, también, de toda la feria porque somos la provincia que más tomate exporta. Estos logros son de Almería, del talento almeriense, esfuerzo, innovación y tecnología de nuestra tierra", ha manifestado.

Asimismo, el presidente provincial ha destacado que Almería tiene un "papel fundamental" en la actualidad, porque "tenemos la materia prima y las personas que la transforman en los alimentos más sanos que existen en todo el mundo".

"Hay muchos chefs de la provincia y de otros lugares que están trabajando con nuestros productos, lo que nos hace sentir muy orgullosos. Desde 'Sabores Almería' hemos venido a dar protagonismo, poniendo en el centro de la mesa los productos que se cultivan y elaboran en nuestra tierra", ha señalado García.

En este sentido, ha aseverado que "Diputación apoya al sector en la defensa de sus principales reivindicaciones como en la justa competencia frente a terceros países, en las acciones que palien la situación actual de las plagas, la venta a precios justos y, sobre todo, en la obtención de agua de calidad a buen precio ya que es la sangre de nuestro campo y el elemento indispensable para su progreso y futuro".

Del mismo modo, el presidente, ha subrayado el "compromiso" de Diputación con el campo a través de diferentes iniciativas como, por ejemplo, con el Plan de Caminos Rurales que cuenta con una inversión de 14 millones de euros para la mejora de estas vías en toda la provincia; a través de la modernización de infraestructuras hídricas en todos los municipios, o con las acciones de promoción de las empresas y productos almerienses bajo el sello de excelencia que constituye 'Sabores Almería'.

SOSTENIBILIDAD Y LIDERAZGO

En cuanto al agua, el presidente ha puesto de relieve que el agro provincial es el que hace un uso más eficiente de este recurso. Ha recordado que en solo el 0,24 por ciento de la superficie agrícola de España, lo que representa Almería, se produce el 27 por ciento del total nacional y el siete por ciento de toda la Unión Europea, "una cifra superior a la de países como Alemania, Portugal o Grecia".

El liderazgo de la provincia se refleja también en los datos de exportación. En la campaña 2024/2025, Almería alcanzó un valor de exportación de 3.464 millones de euros, lo que supone un 15,70 por ciento más que la anterior.

FRUIT ATTRACTION 2025, LA MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

La actual edición de Fruit Attraction se ha consolidado como la más importante de su historia al convertirse en la más grande en superficie y en número de expositores de todas las celebradas hasta ahora.

Estos datos certifican el "buen momento" por el que atraviesa la feria y refuerzan su "papel estratégico en el ámbito internacional como punto de encuentro para analizar y reflexionar sobre el presente y los desafíos inmediatos del sector".

Este año participan 2.460 empresas de más de 64 países, 260 más que en 2024. La superficie expositiva ha crecido en más de 2.700 metros cuadrados hasta alcanzar los 72.700.

Hay visitantes profesionales acreditados de hasta 145 países y la organización espera superar la barrera de los 120.000 asistentes, frente a los 117.370 registrados en la edición anterior. La feria se completa con un amplio programa de jornadas técnicas, encuentros con compradores, foros de innovación y presentaciones.