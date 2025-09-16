La Diputación de Almería señala su defensa del campo ante "cualquier ataque" encaminado a suprimir los trasvases

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, en la Mesa del Agua del Sureste celebrada en Pulpí (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

PULPÍ (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha asegurado este martes que la institución va a defender a los agricultores "ante cualquier ataque o ante quien intente suprimir algunas de las fuentes hídricas de nuestro campo, como los trasvases".

Así lo ha manifestado durante su intervención en los foros celebrados en el Espacio Escénico de Pulpí (Almería) donde se ha reunido la Mesa del Agua del Sureste a una iniciativa del diario 'Ideal', según ha trasladado la institución provincial en una nota.

García ha mostrado el "compromiso" de la Diputación con el agua y la agricultura. "Apostamos por compaginar todas las fuentes, por los trasvases, el agua desalada, reutilizadas, superficiales y subterráneas", ha dicho García, quien ha recalcado que la institución "trabajará y velará para que el agua llegue a todos los pueblos" y sectores como la agricultura.

La iniciativa ha contado con expertos que han analizado, debatido y reflexionado sobre la importancia del agua en la provincia para sectores estratégicos para el desarrollo económico de los municipios a través de las mesas redondas 'Agua y agricultura sostenible' y 'Agua como elemento esencial para el desarrollo económico'.

El presidente ha manifestado que "en la hoja de ruta de la Diputación, el agua es la columna vertebral" y por eso "está al lado de estas iniciativas que fomentan el debate, análisis y el conocimiento que nos hace avanzar".

"Una de las inversiones más grandes que ha emprendido la Diputación de Almería en su historia se lleva a cabo en este municipio con más de dos millones de euros para traer a nuestra provincia, a través de Pulpí, 1,1 hectómetros cúbicos de agua desde la desaladora de Águilas, Murcia".

Esta actuación "pionera" conecta las redes de agua de dos regiones. "La semana pasada tuve la oportunidad, junto al alcalde, de visitar las obras de este proyecto que va a dotar de más y mejores recursos hídricos a la provincia y de una nueva interconexión de cuencas en beneficio de todos los almerienses", ha añadido.

Con ello, ha incidido en que la provincia es "referente mundial en el uso eficiente del agua, así como en multiplicar su productividad" lo que "se debe al mérito del trabajo de los hombres y mujeres de nuestro agro".

Según sus datos, con un hectómetro cúbico de agua, de un valor cercano a los 500.000 euros, la agricultura almeriense es capaz de producir "más de 37 millones de euros" en beneficio. "El maravilloso ejemplo que nos da la agricultura en el uso eficiente e inteligente del agua lo aplicamos desde la Diputación a la hora de abordar infraestructuras hídricas en los 103 municipios", ha afirmado García.

En esta línea, el presidente ha ensalzado la innovación que se da en Almería, la cual "ha revertido su realidad" como la provincia más árida de la Europa continental "con una media de 200 litros por metros cuadrado al año" gracias a "una gestión inteligente".

En su intervención, el presidente ha estado acompañado por el delegado de 'Ideal' en Almería, Miguel Cárceles, y Emilio Matías, de Cajamar. El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha sido el encargado de clausurar la jornada.