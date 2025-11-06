Diputación de Almería valora la "unión institucional" para lograr una sociedad "más justa e igualitaria" ante el 25N

Encuentro de las responsables de Igualdad de las diputaciones andaluzas en Granada. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Igualdad de la Diputación de Almería, María Luisa Cruz, ha valorado la "unión institucional" entre todas las diputaciones andaluzas de cara al Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer que se celebra el 25 de noviembre a fin de conseguir una sociedad "más justa, inclusiva e igualitaria".

Tras participar en el encuentro celebrado en Granada, la diputada provincial ha señalado que las acciones de comunicación "son necesarias para poner de relieve situaciones como las que este año se ponen en evidencia en esta campaña" que busca atajar las desigualdades que se detectan a través de internet desde la educación.

La institución provincial granadina ha asumido la coordinación de una acción consensuada por las ocho administraciones "con un enfoque serio, moderno y realista, pero también positivo y constructivo".

Bajo el lema 'No los dejemos solos frente al machismo on-line de la manosfera', la campaña pone el acento en la necesidad de acompañar, comprender y educar a los jóvenes ante los mensajes dañinos que circulan en internet, especialmente en redes sociales, foros o canales donde algunos discursos machistas encuentran espacio para reproducirse y atraer a adolescentes en proceso de formación personal.

La diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la Diputación de Granada, Elena Duque, ha destacado durante la presentación que "esta campaña no busca señalar ni culpabilizar a nadie, sino abrir los ojos a una realidad que está afectando a nuestros hijos e hijas".

"Muchos jóvenes se están educando emocionalmente en internet, en espacios donde a veces encuentran frustración, resentimiento o mensajes que banalizan la violencia de género. Nuestro deber es acompañarles con diálogo, empatía y educación", ha añadido.

Además, Duque ha subrayado que "la igualdad es una oportunidad para convivir mejor, para construir familias más libres y sociedades más justas. No se trata de dividir, sino de unir a la sociedad en torno a valores como el respeto, la convivencia y la justicia. Si no ofrecemos referentes positivos, otros ocuparán ese espacio con discursos de odio o de exclusión".

La campaña se centra en el papel de las familias, los docentes y la comunidad educativa como agentes fundamentales para prevenir la violencia de género desde la infancia y la adolescencia. Se promueve el diálogo intergeneracional y el acompañamiento frente a los contenidos machistas que circulan por la red.

La "manosfera", término que da título a la campaña, hace referencia al conjunto de espacios digitales donde se difunden mensajes que distorsionan la igualdad y las relaciones entre hombres y mujeres.

Estas comunidades, cada vez más presentes en redes, canales de vídeo o podcasts, banalizan la violencia o presentan a los hombres como víctimas del avance de la igualdad.