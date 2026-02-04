Diputación impulsa los productos de diez empresas de la marca 'Sabores Almería' en el salón de hostelería H&T de Málaga

Representantes de la Diputación de Almería y de las empresas participantes, durante la presencia de la marca 'Sabores Almería' en el salón H&T de Málaga. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha reforzado la promoción del sector agroalimentario almeriense con la presencia de diez empresas de la marca gourmet 'Sabores Almería' en el Salón de Innovación en Hostelería H&T, que se celebra del 2 al 4 de febrero en Málaga, uno de los principales encuentros profesionales del sector en el sur de Europa.

La institución provincial ha contado en esta edición con un espacio propio de más de 30 metros cuadrados, desde el que las firmas participantes han mostrado y dado a conocer sus productos a distribuidores, hosteleros y profesionales especializados, en un entorno que ha combinado innovación, tecnología y oportunidades de negocio.

Las empresas almerienses participantes en esta nueva edición son Industrias Cárnicas Diego Molina, Embutidos y Jamones Peña Cruz, El Castillico, Lorusso, Oleo Almanzora, Industrias Cárnicas Campohermoso, Aceite Campos de Uleila, Raíces de Almajalejo, Turrones Olula de Castro y Hortofrutícola Costa de Almería, según ha trasladado la Diputación en una nota.

La diputada provincial María José Herrada ha acompañado a los empresarios durante esta cita y ha destacado la "importancia estratégica de la presencia de la marca en foros de referencia como H&T".

En este sentido, ha señalado que "participar en esta feria nos permite situar a nuestras empresas en los espacios donde se toman decisiones, donde se generan alianzas y donde se abren nuevas oportunidades de crecimiento".

Asimismo, Herrada ha subrayado que "desde la Diputación seguimos apostando por un modelo que conecta el talento productor de la provincia con los canales profesionales más exigentes, ofreciendo apoyo real para que nuestras empresas puedan competir en los mercados nacionales e internacionales".

La diputada ha puesto de relieve que el espacio de 'Sabores Almería' en Málaga "es una ventana para mostrar la diversidad, la calidad y la identidad de nuestros productos, que responden a las nuevas demandas del consumidor en materia de salud, sostenibilidad y excelencia". En esta línea, ha recordado que "la marca representa hoy a más de 150 empresas certificadas y más de 1.500 referencias agroalimentarias".

H&T MÁLAGA, PUNTO DE ENCUENTRO DEL SECTOR

La nueva edición del Salón de Innovación en Hostelería H&T reúne en esta edición a más de 600 empresas y 500 expositores, "consolidándose como el principal punto de encuentro del sector en el sur de Europa".

Esta cita permite conectar a productores, distribuidores y profesionales de la hostelería, "favoreciendo el intercambio de tendencias y generando nuevas oportunidades de mercado para las diez empresas almerienses que están presentes en esta edición".

La Diputación de Almería, a través de 'Sabores Almería', refuerza su presencia en las grandes citas nacionales e internacionales. Esta semana, además de su presencia en la H&T de Málaga, también se encuentra en la 'Barcelona Wine Week' y en 'Fruit Logística' de Berlín.

Con estas presencias "refuerza su crecimiento sostenible del sector agroalimentario, el fortalecimiento del tejido empresarial y la proyección de la provincia como referente de calidad, innovación y excelencia gastronómica".