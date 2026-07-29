La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Alhama de Almería invierten 1,16 millones en restaurar el campo de fútbol

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Alhama de Almería, Cristóbal Rodríguez, durante la firma del convenio para la restauración del campo de fútbol del municipio. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Alhama de Almería, Cristóbal Rodríguez, han suscrito en el Palacio Provincial el convenio por el que ambas instituciones destinan 1.165.000 euros a la restauración integral del campo de fútbol del municipio.

La Diputación aporta 790.000 euros, mientras que el Ayuntamiento asume los 375.000 euros restantes. La intervención permitirá renovar una instalación que se finalizó en 2010, pero que no se ha podido utilizar debido a "graves deficiencias técnicas y de construcción".

La actuación pretende hacer realidad una "demanda histórica del municipio", atender las necesidades de las escuelas deportivas y convertir el recinto en una instalación con vocación comarcal, cuya apertura al público se prevé para finales de este año, según ha indicado la institución provincial en una nota.

Las obras comenzaron el pasado mes de febrero y avanzan a "muy buen ritmo". La primera parte de la actuación ya ha concluido con las principales acometidas para dotar a la instalación de agua, electricidad y red de alcantarillado.

El presidente provincial ha señalado que los vecinos podrán disfrutar próximamente "de un campo de fútbol de máxima excelencia que usarán, de forma muy especial, los cerca de 300 niños de las Escuelas Deportivas Municipales de Alhama, además de atraer grandes eventos y competiciones".

"Las infraestructuras deportivas de calidad son indispensables para garantizar la calidad de vida y el bienestar de un pueblo, y Alhama necesitaba urgentemente disponer de su campo de fútbol", ha afirmado García Alcaina.

Asimismo, ha destacado que "este acuerdo es un ejemplo de cómo la fluida colaboración institucional se traduce en proyectos que favorecen a toda la sociedad" y ha asegurado que "Diputación siempre estará al lado de Alhama y todos sus habitantes para seguir impulsando proyectos que igualen oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan, y que mejoren la vida de todos sus vecinos".

Por su parte, el alcalde de Alhama de Almería ha agradecido el apoyo de la Diputación y ha destacado la vocación comarcal de la actuación. "Es una obra que arrastraba carencias técnicas y gracias al esfuerzo de Diputación vamos a poner en valor este complejo deportivo que queremos abrir a la comarca. Es una instalación de primera con un campo de fútbol 11 que queremos que, aparte de a nuestro municipio, dé servicio a la comarca del Andarax", ha manifestado Rodríguez.

Los trabajos corrigen las deficiencias estructurales que presentaba el campo, entre ellas, la inestabilidad del terreno y los hundimientos que impedían la práctica deportiva. La actuación también incluye la construcción de nuevos vestuarios.

Además, el proyecto contempla un nuevo sistema de drenaje subterráneo para el terreno de juego, la pavimentación del recinto y la instalación de césped artificial de alta calidad. La parcela cuenta con una superficie total de 20.475 metros cuadrados.