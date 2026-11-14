El director Gerardo Herrero reivindica más episodios de la guerra de África en el cine

El escritor Lorenzo Silva junto al director de cine Gerardo Herrero durante la presentación de 'Carta blanca' en Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director Gerardo Herrero ha reivindicado la necesidad de recuperar los episodios históricos sucedidos en la guerra de África a través del audiovisual debido su escasa presencia en la fimografía española pese a su trascendencia.

"Es incomprensible que no se hayan hecho prácticamente películas sobre la guerra de África", ha manifestado durante la presentación de su drama bélico 'Carta blanca' en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), donde se ha hecho con el premio 'Filming Almería' gracias a su rodaje, desarrollado en gran parte en el Desierto de Tabernas.

El director de esta cinta, que explora las consecuencias de la violencia y los límites de la condición humana en situaciones extremas, ha detallado la complejidad de trasladar la historia a la gran pantalla, tanto por las exigencias de producción como por la escasa presencia de la guerra del Rif en el cine.

El cineasta ha estado acompañado del autor Lorenzo Silva, cuya novela publicada en 2004 ha posibilitado el film pese a que llevaba "más de dos décadas esperando su adaptación cinematográfica", según ha trasladado.

El escritor ha reconocido la valentía de Herrero al asumir un proyecto que, según ha explicado, rehúye cualquier visión complaciente del conflicto. "La película trasciende ese episodio histórico y, a través de la unidad militar más pequeña, que es el pelotón, cuenta lo que es la guerra y lo que la guerra hace con las personas", ha señalado.

Según ha apuntado la organización en una nota, Silva también ha destacado la dimensión antibelicista del relato y su voluntad de mostrar la complejidad de los personajes sin deshumanizarlos, incluso cuando se enfrentan a situaciones extremas.

El coloquio sobre la película ha contado además con la participación de la productora Mariela Besuievsky y el protagonista del film, Iván Pellicer, quien ha valorado la oportunidad que le ha brindado la película. Durante el encuentro, el director de Fical, Enrique Iznaola, ha destacado la importancia de esta producción para el festival y su contribución a la proyección cinematográfica de Almería.

En este sentido, Herrero ha recordado su fascinación al descubrir las localizaciones y las exigentes condiciones del rodaje, desarrollado con temperaturas cercanas a los 40 grados. "Me enamoré profundamente cuando me llevaron por todo el desierto con un jeep para conocerlo. Es un sitio impresionante para rodar", ha confesado.

El director también ha destacado la participación de numerosos profesionales andaluces y ha revelado que la película incluye algunos planos concebidos como homenaje a Sergio Leone, reforzando así su conexión con la historia del western rodado en Almería.