Elena Anaya, Gorka Otxoa, Laia Costa y Sergio Peris-Mencheta comparten en Fical sus inicios y nuevos proyectos

Los intérpretes Gorka Otxoa, Elena Anaya, Laia Costa y Sergio Peris-Mencheta participan en una mesa redonda de Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los intérpretes Elena Anaya, Laia Costa, Gorka Otxoa y Sergio Peris-Mencheta han compartido este sábado en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) la trastienda de sus inicios profesionales, sus anécdotas, vivencias y altibajos de una profesión a la que, según han coincidido, llegaron de forma casi espontánea y sin una vocación demasiado temprana.

Durante una mesa redonda moderada por el escritor y cineasta Luis Alegre, los actores han compartido con el público de Almería, ante el que han explicado que contaron con el apoyo de sus padres en el inicio de sus carreras pese a no pertenecer a familias ligadas a la interpretación.

Fueron sus 'pinitos' en el teatro escolar y las grabaciones caseras hechas por su padre las que llevaron a Gorka Otxoa a debutar con 16 años en la serie 'Goenkale' (ETB) tras superar un casting de más de 3.000 aspirantes. "El meternos en otros mundos, en gente muy alejada de nosotros mismos, es algo que me apasionó desde el principio", ha explicado.

Así, durante años compaginó el rodaje diario con sus estudios en la escuela de teatro de San Sebastián, la carrera de Psicología, y los bailes vascos, que finalmente abandonó debido al aumento de su popularidad que se disparó no solo por sus interpretaciones televisivas sino por su papel en 'Pagafantas', que le valió una nominación a los Goya.

Por su parte, Sergio Peris-Mencheta ha relatado su llegada tardía y accidental a los escenarios a través de un grupo de teatro universitario mientras era capitán de la selección española de rugby, un deporte que abandonó de forma profesional ya que su musculatura le impedía girar el cuello en escena.

"Me dijo --el profesor--: 'Pues deja el rugby o deja el teatro, pero las dos cosas a la vez no van a poder ser'", ha explicado antes de adentrarse en un oficio para el que mantuvo el espíritu de equipo, el cual considera esencial a la hora de llevar a buen puerto un proyecto cinematográfico. "Es imposible ganar un partido tú solo", ha reflexionados.

En una línea similar se ha pronunciado Laia Costa, quien jugó al baloncesto durante 17 años y trabajó como ejecutiva de cuentas en publicidad antes de debutar como actriz a los 27 años casi por "azar" tras entrar en una escuela de teatro en Barcelona acompañada de su hermana.

"Yo era una muy buena ejecutiva de cuentas, estaba totalmente adaptada en el mundo profesional, empresarial y tenía una capacidad muy grande para ser un tanque. Y este oficio me obligó a desprenderme de eso", ha manifestado para explicar cómo la interpretación le cambió y le ayudó a dejar atrás una mentalidad de "tanque" empresarial para adaptarse a un cine que exige vulnerabilidad y colectividad.

No obstante, la galardonada por su interpretación en 'Victoria' o 'Cinco lobitos' ha coincidido con Elena Anaya en que en el oficio de la interpretación "no hay una calma perpetua" ante las oportunidades laborales, por lo que siempre se ha visto capaz de "arremangarse" para desempeñar otra profesión si es preciso.

En una línea similar sobre la inestabilidad del sector se ha pronunciado Elena Anaya, quien descubrió su deseo de actuar viendo cine en Palencia hasta que, al cumplir la mayoría de edad, marchó a Madrid para formarse, lo que le permitió debutar a los 19 años en 'África'.

No obstante, y tras 32 años de carrera, la ganadora de un Goya por 'La piel que habito' sigue sin dar nada por hecho: "Es un oficio súpercomplejo, súperinestable, y lo que sí tengo claro es que no se me caen los anillos", ha manifestado al público de Fical.

NUEVOS PROYECTOS

Los actores y actrices también han dado a conocer sus últimos trabajos y proyectos, con el especialmente emotivo documental 'Ser yo' en el que Peris-Mencheta relata ofrece una visión de su amor por el cine y la interpretación durante su proceso de curación de lucemia; una cinta de la que ha ofrecido el tráiler y que se estrenará el próximo año.

Por su parte, el actor vasco ha señalado la promoción del film 'Ni contigo ni sin mí', que participa en la sección competitiva de Fical 'Opera prima' y que estrenó en cines el pasado mes de julio antes de llegar a HBO Max, lo que compagina con nuevos rodajes.

Elena Anaya ha invitado a los espectadores a acudir a las salas comerciales el próximo 27 de noviembre para ver 'Hermanas', dirigida por Ione Hernández y que también se proyectará en el festival de Almería. Asimismo, ha apuntado su incursión con pequeños papeles en otras producciones internacionales, entre ellas la serie 'Blade Runner 2099', producida por Ridley Scott para plataformas de streaming y cuyo estreno es inminente.

También Laia Costa llega con proyecto recién estrenado bajo el brazo: 'Colisión', un thriller dirigido por Daniel Sánchez Arévalo para Netflix que cuenta con un reparto en el que figuran Luis Zahera, Karra Elejalde, Tamar Novas y Álvaro Cervantes y que ha animado a disfrutar en la pequeña pantalla.