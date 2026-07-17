El embajador de Colombia aborda en la Diputación de Almería los retos de 8.000 colombianos residentes en la provincia

Representantes de la Asociación 'Almería para todos', la Diputación de Almería y la Embajada de Colombia en España, durante la visita institucional del embajador colombiano a la institución provincial. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha recibido este viernes al embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete, en su primera visita a la institución provincial, en la que ambos han analizado la situación de los cerca de 8.000 ciudadanos colombianos que residen en la provincia.

El encuentro ha coincidido con la celebración del XX aniversario de la Asociación 'Almería para todos', según ha detallado la institución provincial en una nota.

La visita se ha producido con motivo de la próxima conmemoración del aniversario, para la que la asociación ha organizado un acto este sábado, 18 de julio, a partir de las 20,00 horas en Las Almadrabillas.

Los representantes institucionales han señalado que la colombiana es una de las nacionalidades extranjeras con mayor presencia en el territorio almeriense y han abordado los principales retos institucionales y administrativos a los que se enfrenta este colectivo, entre ellos la regularización, la homologación de títulos, el acceso a la vivienda y la adaptación.

El presidente ha trasladado el "firme apoyo" de la Diputación de Almería al Estado colombiano y a sus ciudadanos para que se sientan "arropados y bien acogidos" en una tierra hospitalaria como Almería.

Asimismo, García Alcaina ha reconocido el trabajo de 'Almería para todos', con Yaddy González al frente, como el principal apoyo social del colectivo iberoamericano en la provincia.

Por su parte, el embajador ha agradecido el respaldo institucional de la Diputación y la colaboración que mantiene en favor de la inserción social y laboral de los colombianos.

Ávila Navarrete también ha mostrado su disponibilidad para que la colaboración entre administraciones se traduzca en acciones que beneficien al conjunto de la sociedad, especialmente entre países que comparten vínculos como la historia y el idioma.

En el encuentro también han participado el vicepresidente de la Diputación Ángel Escobar; la consejera de Exteriores de la Embajada de Colombia en España, Ava Gómez, y la presidenta de la Asociación 'Almería para todos', Yaddy González.