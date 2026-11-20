La actriz Emma Suárez descubre su estrella en el Paseo de la Fama en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Emma Suárez ha sido galardonada este viernes en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), donde ha hecho un repaso de su carrera, ha reflexionado sobre la evolución de la industria cinematográfica y ha descubierto su estrella en el Paseo de la Fama de la ciudad entre los aplausos de decenas de seguidores y público, ante los que se ha mostrado muy agradecida

"Lo más difícil en este oficio es seguir, mantenerse y seguir trabajando. A estas alturas de mi vida (...) creo que he conseguido lo más difícil, que es tener cierta estabilidad. Lo más complicado ya está hecho", ha manifestado en una rueda de prensa pocas horas antes de recibir el premio 'Almería, tierra de cine' por su trayectoria.

La intérprete ha señalado que a lo largo de su extensa carrera, en la que ha rodado más de un centenar de películas, siempre existen momentos de "incertidumbre", en los que "te sientes solo, que esto se acaba y que ya no te llama nadie", aunque, en su caso, considera que ha tenido cierta "suerte".

"Siempre me ha salvado alguien que me protege, no sé exactamente quién, pero hay como una luz que siempre me va guiando", ha explicado ante una trayectoria de continuo "movimiento" que acumula más de 45 años y en la que, según admite, aún está "tratando de aprender, de crecer, de evolucionar y de seguir siendo mejor persona".

En esta línea, ha mostrado su vocación por seguir frente a la pantalla a través de películas "que nos provoquen preguntas" y "que nos hagan reflexionar" a la hora de mostrar "el contexto del mundo en el que vivimos". "Y me gustaría vivir en paz", ha apostillado.

La actriz asegura verse marcada por personajes que le han hecho transitar "espacios delicados" y situaciones "complejas", como son las adicciones o los abusos sexuales, que han llegado a ser temas tabú durante algunos periodos. "Eso me permite aprender", ha afirmado.

La ganadora de tres premios Goya por sus papeles en películas como 'El perro del hortelano', 'Julieta' y 'La próxima piel' también ha abordado la evolución del cine en los últimos 36 años desde que se estrenó 'Contra el viento', el film rodado en Almería que coprotagonizó con Antonio Banderas y con el que debutó Paco Periñán.

"ANTES SOLO HABÍA DOS DIRECTORAS"

Emma Suárez ha advertido de los cambios que se han producido en las producciones españolas, desde las miradas hasta la técnica. "Ahora hablamos de temas que antes no se hablaban y se habla desde otro lugar", ha apuntado la actriz, quien ha incidido en cómo han cambiado los guiones y la construcción de los personajes desde la óptima femenina.

"Antes solamente había dos directoras: Pilar Miró y Josefina Molina. Y ahora tenemos una cinematografía --donde muchas directoras-- plantean temas muy interesantes", ha destacado la actriz, quien en el festival también presenta la cinta rodada junto a Elena Anaya 'Hermanas', de Ione Hernández, en la que se abordan los abuso sexuales intrafamiliares.

Sin verse directamente perjudicada por el 'edadismo' que ha afectado a la carrera de otras intérpretes, cree preciso "seguir trabajando" para la igualdad esté más presente en la industria cinematográfica y que la tendencia de más mujeres dirigiendo y escribiendo guiones crezca.

Asimismo ha valorado el reconocimiento que durante las últimas décadas ha cosechado el cine español, con "muchísimas películas" y directores valorados a nivel internacional. "Creo que hay muchísima proyección y mucho reconocimiento desde fuera, y eso me parece muy interesante".

ALMERÍA, LA LUZ "BLANCA"

La actriz también ha compartido sus recuerdos sobre el rodaje por la que se le reconoce y la llevó hasta Almería en 1989 para filmar sobre espacios desérticos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y Sorbas, principalmente. "Almería siempre la recuerdo como blanca. Para mí tiene un color blanco, una luz muy potente, muy brillante", ha destacado.

Según ha relatado, las películas que ha rodado y sus personajes marcan su relación con los lugares, que "se quedan como experiencias vividas muy personales" ha dicho en torno al film, en el que se aborda el deseo y rechazo en una relación incestuosa entre hermanos.

Asimismo, ha contado sus recuerdos tras las cámaras, con una Rosario Flores que aún no había arrancado su carrera como cantante pero quien ya adivinaba ese futuro. "Me decía 'yo lo que quiero es cantar, quiero formar una banda de buenos músicos", ha recordado en relación a la artista que apenas dos años después arrancó su exitosa carrera profesional.

También ha destacado su relación con Antonio Banderas, con quien ha compartido varios proyectos. "Éramos muy amigos y es verdad que, en este trabajo, eres muy amiga de la gente, pero no tienes la posibilidad de compartir muchas veces el espacio", ha apuntado tras recordar que acudió a su estreno en Nueva York con 'Mambo kings'.