Clausura de la gala del certamen internacional de cortometrajes 'Almería en corto'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Emma Suárez ha recogido este viernes su premio 'Almería, tierra de cine' con el que ha sido homenajeada en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) en una ceremonia en la que ha elogiado a las grandes figuras del cine español al tiempo que ha animado a los nuevos creadores a que "con su entusiasmo e ilusión" sigan esa estela.

"¿Por qué no hacemos un western aquí? ¡Un western de chicas!", ha animado desde el escenario del Auditorio Maestro Padilla de Almería, donde ha recordado su paso por la provincia en 1989 para rodar 'Contra el viento', junto con Antonio Banderas, en el que fue el primer largometraje de Paco Periñán.

La intérprete ha recordado a los directores y compañeros de profesión que se han cruzado en su carrera y que la han ayudado a crecer como actriz durante estos años. "Hay tanto talento en el cine español y tan emergente", ha manifestado apenas horas despues de haber descubierto su estrella en el Paseo de la Fama de la capital.

Con ello, ha dado las gracias por un premio que ha recogido de la mano de la directora de 'Hermanas', Ione Hernández, quien ha trasladado la generosidad de la actriz, con la que ha trabajado en su debut en la ficción cinematográfica, al atender los trabajos de directores que buscan sacar adelante sus óperas primas. "Emma Suárez no se da cuenta que es Emma Suárez", ha destacado.

PREMIOS AL CORTOMETRAJE

En la sección competitiva, la producción 'Ni'er The Girl', de Yucheng Tan, se ha alzado con el gran premio del Certamen Internacional de Cortometrajes 'Almería en corto', al que este año se han presentado un total de 1.746 obras de las que 32 han sido seleccionadas a concurso. El ganador ha agradecido en un vídeo "de todo corazón" el premio concedido a una obra "muy personal" y ha mostrado su orgullo de que la producción haya conseguido resonar "a 9.500 kilómettros de distnacia". "Me hace sentir una vez más el poder del cine para cruzar culturas y distancias, conectándonos los unos con los otros", ha expresado.

La gala, conducida por la presentadora Elena Sánchez, también ha reconocido la cinta 'Cara de Cona', de Guillermo de Oliveira, que ha recibido el Premio Fundación 'la Caixa' al Mejor Cortometraje Nacional. En su intervención, ha dedicado el premio al fallecido Plácido Martínez Salmerón, quien le abrió las puertas del árido desierto almeriense; una tierra en la que ha reivindicado el cortometraje.

Este último trabajo también ha destacado en la categoría interpretativa, con el reconocimiento a Milo Taboada como mejor actor. "De momento no soy como Antonio Banderas, pero tengo un premio en el Fical", ha dicho el actor en recuerdo a su padre, quien siempre le expresó su confianza en él.

El reconocimiento al talento interpretativo se ha completado con el premio a Cristina Soria como mejor actriz por su trabajo en 'In memoriam'. "Este premio es porque he tenido la suerte de que escribieran un personaje de una actriz a la que nadie considera como tal. Yo he sido esa actriz y cuando era ella, jamás hubiera soñado estar aquí esta noche", ha manifestado, emocionada.

En el apartado técnico, Tianyun Lyu ha obtenido el Premio Gil Parrondo a la Mejor Dirección Artística por 'Wild Animal', mientras que 'Last shot', de Sjors Mosman, ha recibido el Premio Cecilio Paniagua a la Mejor Fotografía por su labor en una historia que narra la situación de los periodistas en Gaza.

El Premio al Mejor Guion ha recaído en Álex Rey, por 'Pobre marciano', reivindicando la importancia de la escritura cinematográfica como punto de partida de cualquier gran historia; una de las partes que más le ilusiona, según ha trasladado.

CONTRA LA "CENSURA" EN EL CINE

Néstor López se ha convertido en otro de los protagonistas de la ceremonia no solo gracias a 'Polígono X', con la que ha conseguido el Premio a la Mejor Dirección y el Premio Amnistía Internacional, sino también por su alegato en favor de una cultura libre.

El cineasta ha arremetido duramente contra la medida establecida en Castilla y León por parte de Vox, al frente de la Consejería de Cultura, que "fuerza" a firmar una declaración responsable que condiciona la financiación de las producciones ante una posible "adoctrinación" ideológica, según ha atestiguado.

"Esto tiene una palabra clara, que es censura", ha criticado López, quien ha animado a sus compañeros de profesión a dejar de estar "callados" frente este tipo de "violencia" sobre el cine, que es "diversidad y "pensamiento".

El cineasta Ian de la Rosa, que ha sido distinguido con el Premio Canal Sur por su primer largometraje 'Iván & Hadoum', también ha mostrado su solidaridad con los directores de Castilla y León frente a las restricciones de financiación a películas que conlleven un "adoctrinamiento ideológico".

"Si hace cinco años hubiera recibido esa carta, esta película no existiría", ha subrayado ante un film que se inició hace cinco años y que está protagonizado por un chico transexual y su amor por una chica hispano-marroquí en los invernaderos de Almería.

El cineasta ha aprovechado para animar a los creadores a romper los clichés de los personajes andaluces en cine y televisión así como para dar representatividad a "nuestros acentos" y a una "Andalucía donde cabe todo el mundo".

El cortometraje 'El lado más bestia de la vida', de José Antonio Campos Aguilera, ha conseguido el Premio Asecan al Mejor Cortometraje Andaluz y el Premio del Público, lo que lo ha consolidado como uno de los títulos más reconocidos de la noche. La actriz Rosario Pardo ha sido la encargada de recoger ambos galardones, que recibe como un "empujón" de cara a materializar la película.

Por su parte, 'Mi marido sale de trabajar a las 6', de los directores Óscar Toribio y Amanda Ferrer, ha recibido el Premio AP-APAL al Mejor Cortometraje Almeriense, otorgado por la Asociación de la Prensa de Almería.

En el ámbito documental, 'El congelador', de Raúl de la Fuente Calle y Amaia Ramírez, ha sido distinguido como Mejor Cortometraje Documental, mientras que el Premio RTVE al Mejor Cortometraje Iberoamericano ha recaído en 'Norheimsund', de Ana Alpizar.

'LA NOVIA GITANA', PREMIO ESPECIAL DE SERIES

A lo largo de una velada amenizada por la formación musical Mastretta, la ficción televisiva se ha centrado en la entrega del Premio Especial Festival de Series a la trilogía de 'La novia gitana', dirigida por Paco Cabezas y vinculada a Atresmedia y Diagonal TV.

Acompañado por la actriz Nerea Barros y el director Miguel Ángel Trudu, Cabezas ha dedicado el premio a sus compañeros de equipo, a su hija, que acaba de iniciar su carrera interpretativa así como a todos los que están empezando. "Quiero daros todos los ánimos del mundo desde aquí", les ha dirigido.

El certamen ha reconocido una producción que ha destacado por su lenguaje visual, su aproximación al thriller y una representación de la cultura gitana que busca alejarse de los estereotipos. El equipo de la serie ha recogido el galardón de manos de la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo.

Otro de los reconocimientos especiales ha sido el Premio Comunicación Fical 2026 a Elena Sánchez, que ha recibido el galardón durante la propia ceremonia que ha presentado introducida por el periodista de Cultura de TVE, José Fernández.

La distinción ha puesto en valor su trayectoria profesional y su contribución a la difusión y divulgación de la cultura cinematográfica. "Me siento como la Sardá en esas galas de los Goya que presentaba y le daban un premio", ha bromeado la presentadora, quien ha confesado sentirse "muy querida" en Almería y ha dedicado el premio a su hermana por su "paciencia y generosidad". La presentadora ha despedido la gala, que ha clausurado con la proyección de 'Iván & Hamoud'.