Empresas de la marca 'Sabores Almería' viaja a la Wine Week de Barcelona y a la H&T de Málaga esta semana

La marca 'Sabores Almería' durante su participación en una feria gastronómica. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de las empresas de 'Sabores Almería' van a participar esta semana, entre el 2 y 4 de febrero, en la Barcelona Wine Week, uno de los foros vitivinícolas más importantes del mundo; mientras que otras diez lo harán en el H&T Málaga, el salón de innovación en hostelería al que asisten profesionales del sector horeca, hoteles, restaurantes y caterings o cafeterías.

En Barcelona, 'Sabores Almería' se estrena con las bodegas Cristina Calvache, Bodega Palomillo, Bodega Sierra Almagrera y Cepa Bosquet, que llevan sus vinos a esta cita clave para el mundo del vino, según ha explicado la Diputación de Almería en una nota.

Las firmas dispondrán de un espacio individualizado para reuniones y presentaciones a profesionales. Además, el sumiller almeriense José Moreno dirigirá una cata con los caldos de estas cuatro bodegas que presentará bajo el título 'Vinos almerienses del Mediterráneo'.

En Málaga, la Diputación contará con un espacio propio de más de 30 metros cuadrados donde diez empresas de la marca darán a conocer y probar sus elaboraciones.

Se trata de un espacio diáfano y cómodo que favorece el encuentro entre los empresarios y los profesionales con el objetivo de difundir los productos almerienses y su idoneidad para cubrir las necesidades de los profesionales del sector que acuden a este evento, uno de los más importantes de sus características del sur español.

Las empresas de 'Sabores Almería' que mostrarán sus productos en H&T Málaga son Industrias Cárnicas Diego Molina, Embutidos y Jamones PeñaCruz, El Castillico, Lorusso, Oleo Almanzora, Industrias Cárnicas Campohermoso, Aceite Campos de Uleila, Raíces de Almajalejo, Turrones Olula de Castro y Hortofrutícola Costa de Almería.

El diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha explicado que "estamos presentes en estos importantes foros con el objetivo de seguir promocionando la excelencia de las empresas que conforman la marca y que, en este caso, tanto los profesionales del sector hostelero como los especializados en vino incorporen los productos de la marca en sus cartas, puntos de distribución y recetas".

"Ambos son magníficos escaparates para tener acceso a las principales empresas del sector que trabajan en zonas tan estratégicas para la hostelería y el turismo como Barcelona y la Costa del Sol", ha valorado.

Sánchez ha remarcado el "buen momento" que atraviesa el proyecto de 'Sabores Almería' con la consolidación de su presencia en las ferias nacionales e internacionales más importantes, con el reciente éxito cosechado en 'Madrid Fusión' o la apuesta por la internacionalización de las empresas, la buena marcha el Espacio Gourmet en el Paseo de Almería y la tienda online, o la aceptación del club para la fidelización de clientes.