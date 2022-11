La estabilidad laboral en el oficio de actuar, a debate con Aura Garrido, Roberto Enríquez, Maca García e Itziar Miranda

ALMERÍA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los intérpretes Aura Garrido, Roberto Enríquez, Macarena García e Itziar Miranda han participado en una mesa redonda en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) en la que, entre otros aspectos, ha abordado la seguridad laboral de los actores y actrices a lo largo de su carrera en un oficio en el que "cuando te va bien no puede ser más maravilloso pero también puede ser el más cruel si te va mal", según ha asegurado el moderador del encuentro, el cineasta y escritor Luis Alegre.

"Tengo que decir que cada vez que termino un trabajo pienso que puede que sea el último, y cada vez que empiezo, es muy vergonzante, el primer día pienso que me van a echar", ha explicado Aura Garrido a la hora de dar a conocer las inseguridades por las que se enfrentan algunos intérpretes, si bien cree que como parte "positiva" de esa sensación es tener presente que "no hay que dar nada por sentado". "Nunca he sentido que ya estoy aquí y por eso voy a vivir de esto el resto de mi vida".

Ante la intermitencia entre proyectos en un sector en el que, según ha recordado el moderador, la tasa de paro entre los actores puede rondar el 90 por ciento, los actores han analizado si existe algún punto de inflexión en el que supieron que iban a poder ganarse la vida siempre con su oficio. "Si eres actor no puedes pensar en el vacío de lo que pasa mañana, simplemente te tiras y vas a por tu sueño", ha indicado Roberto Enríquez, quien ha apuntado que en ocasiones incluso los actores ponen dinero o no llegan a cobrar un trabajo en el que se implican.

La incertidumbre laboral es un aspecto común compartido por todos los participantes de la mesa, incluso por la actriz Itziar Miranda quien con 18 años en una 'Amar en tiempos revueltos' y 'Amar es para siempre', donde ha interpretado a Manolita durante más de 5.000 episodios, ha considerado las dificultades a las que se enfrenta un actor para vivir de su trabajo toda la vida.

"Yo todavía no creo que me pueda ganar la vida de esto, siempre estoy con mis plan B, C o D por si acaso, porque además cuando tu entras en una serie te dicen 'vas a estar 18 años en esta serie', y entonces te planteas comprarte una casa porque voy a poder pagar una hipoteca", ha explicado la actriz, quien ha además ha relatado que en su caso entró con un papel "muy pequeño" al inicio del proyecto que, a fin de cuentas, cada año acaba su temporada, por lo que lleva a la incertidumbre de la renovación.

Lejos de pesimismos ante una situación "generalizada" entre los intérpretes, Macarena García cree que dicha situación mantiene a los actores con "cierta vidilla". "No hay nada que me emocione tanto como la interpretación", ha asegurado la ganadora de un Goya por 'Blancanieves', quien ha reconocido que en épocas de poco trabajo se ha planteado a qué otras profesiones se dedicaría, sentido en el que ha recordado que inició estudios de psicología así como que, su afición por la cerámica, le ha llevado incluso a plantearse hacer una marca.

La literatura infantil y juvenil, en el caso de Itziar Miranda, o la antropología así como otras ramas dentro del cine en el caso de Aura Garrido, son algunas de las opciones paralelas que se han planteado los intérpretes quienes, en ningún caso, renunciarían a la interpretación. "Aparte de los conciertos nunca he pensado que tuviera mucho más talento para otra cosa que para esto", ha bromeado en su caso Roberto Enríquez tras desvelar que ha sido confundido en varias ocasiones por Alejandro Sanz por el público.

Los participantes han recordado así sus primeras experiencias como actores profesionales y percibieron su primer sueldo, lo que de algún modo les asentó al inicio de su carrera. "En mi caso fue la sensación de decir 'es real, está sucediendo'", ha explicado Aura Garrido tras rememorar que su primer salario vino a los 19 años tras rodar cuatro capítulo de la serie 'Física o química'. "Ahora lo pienso y no era tanto, pero entonces me parecía una fortuna".

En su caso, Roberto Enríquez ha reconocido que los primeros años que pasó en el Centro Dramático Nacional no solo le permitió financiarse su estancia y sus estudios sino que además inculcó cierta tranquilidad en sus padres, quienes vieron cómo había decidido abandonar sus estudios de telecomunicaciones para dedicarse a ser actor.

El apoyo familiar en el caso de las actrices, con artistas entre sus respectivos allegados, fue una herramienta más para poder avanzar en sus carreras. "A mí me venía mi hermano a la cabeza, tener cerca a la persona que más confía en ti y que te regala oportunidades", ha explicado en su caso Macarena García, hermana del director Javier Ambrossi.

Frente a la situación laboral del sector, los participantes han estado de acuerdo en los momentos más especiales que les regala su profesión y que se alejan de los focos y la popularidad, ya que se centran en un emotivo día de rodaje, en el aplauso de los compañeros en un estreno teatral, en la posibilidad de compartir grabaciones con grandes del cine, según han narrado.