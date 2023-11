El Festival de Cine de Almería programa más de cien actividades con homenajes a 'La que se avecina' y 'Entre tierras'

ALMERÍA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, ha desgranado este martes la programación del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), que arrancará el próximo viernes con el homenaje a la actriz Nathalie Poza con el premio 'Almería, tierra de cine' como una de las más de cien actividades programadas para este vigésimo segunda edición en la que también se galardonará de forma especial a las series de televisión 'La que se avecina' y 'Entre tierras'.

Durante la presentación, García ha destacado que Fical "es el único festival que lleva a concurso los tres grandes formatos de la pantalla: los largos, los cortos y las series", a lo que se unen ahora nuevos reconocimientos en esta edición a "personas que no han rodado en Almería", como el actor William Levy, pero cuya presencia va a "proyectar este festival fuera de nuestras fronteras".

"En las siguientes ediciones vamos a seguir trabajando para que vengan personas o actores de reconocido prestigio, de gran trayectoria, y quién sabe si eso a lo mejor puede causar un rodaje en nuestra tierra", ha dicho en relación al afán de la organización por "empezar a abrir" Fical "a nivel internacional". Igualmente, ha invitado a los amantes del cine a acudir a Almería a partir del viernes, ya que será "el epicentro del cine europeo durante más de una semana".

A la presentación también ha acudido la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, quien ha trasladado el apoyo del Gobierno andaluz al cine. "Somos conscientes de la importancia que la industria cinematográfica tiene para la provincia de Almería, una provincia que es muy atractiva por nuestros parajes naturales, por nuestro entorno y por nuestro clima", ha dicho antes de resaltar la importancia que tiene el sector en materia de empleo.

Del mismo modo, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha agradecido la organización de este festival por el impulso que supone para el turismo y la cultura en la ciudad, sentido en el que ha trasladado la apuesta por este sector a través de una renovación de la Casa del Cine o la confección de una "ruta de esculturas del cine por toda la ciudad que empezará a verse a partir del año que viene", lo que puede "complementar lo que Fical le da a la capital".

La programación, que se extiende hasta el 26 de noviembre, prevé la proyección de películas, documentales y series así como la celebración de talleres y mesas redondas junto con distintas galas de reconocimiento en las que participarán medio millar de invitados, según ha trasladado la organización en una nota.

El festival arrancará el mismo viernes por la noche de forma oficial con una gala de apertura conducida por la periodista Elena Sánchez en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, donde Poza recibirá el más alto galardón por el largometraje rodado en Almería 'No sé decir adiós', que le valió el Goya como protagonista, y la serie 'La Unidad Kabul'.

El premio 'Almería, tierra de cine', al que acompaña además la colocación de una estrella en el 'Paseo de la Fama' situado junto al Teatro Cervantes de Almería, es compartido este año con el actor Álvaro Morte, que ha rodado en Almería la célebre serie de 'La casa de papel', a quien se le entregará el premio durante la Gala Internacional 'Almería en corto' que se celebra el viernes, 24 de noviembre, a partir de las 20,30 horas en el Teatro Cervantes.

Los premios de honor series de televisión para los actores José Mota y William Levy se entregarán en la gala de clausura presentada por Cayetana Guillén Cuervo el sábado 25 de noviembre a partir de las 20,30 horas en el Maestro Padilla. Este año también se celebrará una nueva edición de la Gala del Audiovisual Almeriense, a partir de las 20,30 horas, en el Teatro Cervantes.

MÁS PROTAGONISMO PARA LAS SERIES

El director de Fical, Enrique Iznaola, ha señalado el "papel importante" que se quiere dar a las series en esta edición para "abrir el horizonte" audiovisual, sentido en el que ha justificado los precios especiales que se otorgará a José Mota, que "es una baluarte de la televisión española", y a William Levy, que es "una de las personas más populares dentro del universo televisivo" con su serie 'Café con aroma de mujer'.

Con los nuevos reconocimientos, Fical realza el protagonismo de las series de televisión en esta edición, motivo que el que se ha decidido incluir un homenaje a una producción televisiva que haya dejado huella en los espectadores.

El premio de este año recae en 'La que se avecina', de Mediaset, que desde 2007 se ha convertido en la comedia de referencia y en una de las series más populares de todos los tiempo. Este premio especial, con la presencia de parte del elenco, se entregará en la gala de clausura.

El otro premio especial 'Filming Amería' se entrega a una producción que haya rodado en la provincia y con ello haya contribuido a difundir los platos naturales de los paisajes almerienses. Este premio ha recaído en 'Entre tierras', producida por Boomerang para Atresmedia, con el protagonismo de Megan Montaner, Unax Ugalde o Carlos Serrano. Este galardón se entregará en la Gala Internacional 'Almería en corto'

Entre las apuestas del festival para esta edición está la proyección de la película del almeriense Manuel Martín Cuenca 'El amor de Andrea', que se ofrerá tras la gala de inauguración. Además, el público podrá ver en primicia otros títulos como 'Devoción', 'L'Home del Nassos', 'La Navidad en sus manos', 'Robot dreams', 'Caleta Palace' o 'Honeymoon'. También se presentarán series que aún no han llegado a la pequeña pantalla como 'La ley del Mar', de TVE; '13 días', de Canal Sur y Secuoya; 'The killing kind', de AXN o 'Matar al presidente', de Movistar Plus +.

Los cineastas almerienses Nuria Vargas y Juan Francisco Viruega también recibirán premios especiales en Fical 2023. Nuria Vargas, directora del documental 'Controverso', ha sido premiada con el Asfaan como reconocimiento a su trayectoria, mientras que Juan Francisco Viruega recibirá el premio Canal Sur como cineasta emergente por su primera cinta, 'Amanece', que participa a concurso nacional 'Ópera prima' de Fical en el compiten 13 producciones.

El director del Festival, Enrique Iznaola, ha subrayado "la apuesta por el audiovisual almeriense" como sello del festival a través de otras actividades que incluyen la presentación de 'La zona vacía', la mesa redonda de TESA o el taller de video clips del director almeriense Willy Rodríguez, entre otras acciones.

MESAS REDONDAS

Fical también se ha propuesto impulsar las mesas redondas, también retransmitidas por streaming, en las que intervienen personalidades del cine y el audiovisual, ya que estos foros "permiten el contacto con el público" y, por tanto, son "un aliciente para todos los aficionados".

Este año la programación se desarrollará principalmente en el Patio de Luces de Diputación y en el Teatro Apolo. En las diez mesas redondas a celebrar se contará con profesionales como Luis Tosar, Manuel Martín Cuenca, Dani Rovira, Natalia de Molina, Arturo Valls, Raúl Arévalo, Marta Hazas, Ingrid Rubio, Óscar Casas, Kiti Mánver, Fernando Colomo, Macarena Gómez, Paco Tous, Melani Olivares, Assumpta Serna, Ana Torrent o Moren Ibarguren, entre otros.