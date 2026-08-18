El Festival Flamenco del Jaroso de Cuevas del Almanzora (Almería) mantiene viva la tradición minera en su novena edición

Presentación del Festival El Jaroso. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha presentado la IX edición del Festival Flamenco del Jaroso, una cita ya consolidada que volverá a unir los días 5 y 6 de septiembre el flamenco con el patrimonio, la historia y la tradición minera de Cuevas del Almanzora.

Según ha explicado la Diputación en una nota, el Festival del Jaroso alcanza su novena edición "reforzando una de sus principales señas de identidad: la vinculación entre el flamenco y el pasado minero de Cuevas del Almanzora y Sierra Almagrera".

La programación comenzará el sábado 5 de septiembre en el Castillo del Marqués de los Vélez con el recital de Luis Habichuela, a las 21,00 horas. La misma noche tiene lugar el desfile de moda flamenca María Giménez by Antonio González, mientras que a las 22,30 horas es el turno de la Compañía Maite Beltrán.

El festival continúa el domingo 6 de septiembre, a las 12,00 horas, en la Escuela de Música con la 'masterclass' de compás flamenco 'Palmas y cajón', a cargo de Bandolero. La entrada general al festival es de seis euros.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería, Almudena Morales, ha destacado la "singularidad histórica y minera" del evento y ha señalado que "el Festival del Jaroso conecta directamente el flamenco con la historia minera de Cuevas del Almanzora y Sierra Almagrera y convierte esa memoria en cultura viva".

Morales ha explicado que desde la Diputación de Almería van a seguir "potenciando la cultura y la memoria viva de nuestra provincia, apoyando proyectos capaces de unir patrimonio, identidad y dinamización de nuestros municipios".

Según la también diputada provincial de Cultura, con el Festival del Jaroso también se cumple con uno de los grandes objetivos de la Diputación Provincial, que es "apoyar una cultura que nace de nuestros municipios, que genera oportunidades y que preserva aquello que nos hace únicos".

"Con esta edición mantenemos vivas la memoria y la tradición minera y flamenca, dos señas de identidad de esta tierra que encuentran en el Festival del Jaroso un magnífico punto de encuentro", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, ha puesto el acento en la "estrecha relación" entre la historia minera del municipio y el flamenco. "En las profundidades de aquella mina, entre el polvo, la penumbra y la dureza del trabajo, brotó un quejío único, un cante con acento propio, nuestro cante del Levante", ha señalado.

Fernández ha explicado que "ese legado sonoro e inmaterial, cargado de verdad, de pellizco y de arraigo, es el abono sobre el que se levanta este festival" y ha definido el Jaroso como "el puente vivo que conecta la memoria de nuestros antepasados con la creación flamenca más pura del presente".

Asimismo, el alcalde ha destacado el valor patrimonial del escenario principal del festival, que se celebra en el Castillo del Marqués de los Vélez. "Las murallas de nuestra fortaleza volverán a vibrar con el temple, el compás y el garbo del arte hondo", ha manifestado. En la presentación también han participado la concejal de Cultura del municipio, Juana Haro, y las artistas Mayte Beltrán y Rocío Zamora.