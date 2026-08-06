El V Festival de Flamenco vuelve el 14 y 15 de agosto a los Hornos de Calcinación de Lucainena de las Torres (Almería)

Presentación del V Festival de Flamenco de los Hornos de Calcinación de Lucainena de las Torres (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Flamenco de los Hornos de Calcinación celebrará su quinta edición los días 14 y 15 de agosto en Lucainena de las Torres (Almería), con el respaldo de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento y la Peña 'El Taranto', y mantendrá su condición de prueba selectiva del Festival Internacional del Cante de las Minas.

Durante el acto de presentación, la vicepresidenta de la Diputación de Almería Almudena Morales ha destacado la "rápida consolidación" de esta cita, que ha alcanzado su quinta edición gracias al "compromiso constante con la cultura local", y ha subrayado el respaldo de la institución provincial a un evento que sitúa al municipio como un "punto de referencia flamenco en la provincia".

En una nota, la vicepresidenta ha destacado el patrimonio en el que se desarrolla el festival y ha señalado que los hornos de calcinación representan una de las grandes joyas de la arquitectura industrial y minera almeriense.

Según ha expresado, "cantar en este escenario supone entablar un diálogo directo con los propios orígenes del arte jondo y los cantes mineros". Morales también ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de este enclave durante el puente festivo de agosto.

Por su parte, el alcalde de Lucainena de las Torres, Juan Herrera, ha mostrado su satisfacción por el crecimiento del festival y ha anunciado que este año se ha vuelto a ampliar el aforo con un centenar de sillas adicionales "para dar respuesta a la alta demanda de público".

Herrera ha reafirmado la apuesta del equipo de gobierno por elevar el nivel artístico en cada edición y convertir este espacio monumental en "una parada imprescindible del verano en la comarca".

El regidor municipal ha animado a vecinos y visitantes a acudir al festival. Asimismo, ha destacado el "extraordinario ambiente nocturno" que se respira en el municipio durante estas fechas y ha asegurado que Lucainena está preparada para recibir a todos los aficionados con los brazos abiertos.

El presidente de la Peña 'El Taranto', Rafael Morales, ha felicitado al Ayuntamiento por la visión histórica de poner en marcha un festival en un lugar "con tanto significado" y ha recordado que la minería almeriense fue el "verdadero germen" de los cantes de levante, que posteriormente emigraron hacia zonas como Linares o Murcia.

Morales también ha agradecido a la Diputación su apoyo continuado al flamenco autóctono y ha valorado la inclusión de 'Maridaje 2.0' en el programa.

El flamencólogo Antonio Zapata ha detallado la programación del 15 de agosto y ha explicado que esta segunda velada mantendrá la tradición de incluir a un ganador de la Lámpara Minera del Festival de La Unión, distinción que en esta edición recae en Gregorio Moya, ganador en 2025.

Zapata también ha resaltado el segundo gran bloque de la velada, dedicado al flamenco femenino de Jerez con las actuaciones de Felipa del Moreno y Lela Soto.

El experto ha valorado la aportación de estas intérpretes, pertenecientes a grandes dinastías jerezanas, que aportan la frescura de la juventud y la visión de la mujer a un repertorio histórico con más de dos siglos de tradición.

Por otro lado, la cantaora Sonia Miranda ha expresado su orgullo por trasladar a la provincia de Almería el espectáculo 'Maridaje 2.0', después de su paso por el ciclo Flamenco Real del Teatro Real de Madrid.

Miranda ha definido la propuesta como una conjunción entre el cante, el toque y el baile, en la que se entrelazan diferentes sensibilidades, como la suya y la de Cristo Heredia, para ofrecer un repertorio amplio y lleno de matices.

Cristo Heredia ha agradecido a la organización su apuesta por un cartel de tanta categoría y ha definido el recinto de los hornos de calcinación como un escenario inigualable.

Heredia ha anunciado que la presentación de 'Maridaje 2.0' en Lucainena de las Torres será una versión adaptada y evolucionada, concebida específicamente para dialogar con la historia minera e industrial del municipio mediante palos como los cantes de temporeras y los cantes de la tierra.

DETALLES DE LA PROGRAMACIÓN

La programación comenzará el 14 de agosto a las 22,00 horas con 'Maridaje 2.0', el cuadro flamenco de Sonia Miranda. Miranda y Cristo Heredia estarán al cante; Isabel Guirado y Manuel Dotf, al baile; Antonio Luis López y Juan David Lázaro, a la guitarra, y Moisés Santiago se encargará de la percusión y las palmas.

La segunda jornada tendrá lugar el 15 de agosto a las 22,00 horas con Felipa del Moreno, Gregorio Moya y Lela Soto al cante, y Manuel Valencia, Paco Cortés y Rubén Martínez a la guitarra.

Durante la velada, 'Pescaito' y José Antonio estarán a las palmas, Miguel Ángel Heredia participará como artista invitado y Antonio Zapata Roldán ejercerá como presentador.