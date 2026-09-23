El Festival Provincial de Teatro Almeriense llevará 43 obras a 12 municipios hasta el 15 de noviembre

Presentación del Festival Provincial de Teatro Almeriense. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro Almeriense que arrancará el próximo fin de semana y se mantendrá hasta el 15 de noviembre llevará un total de 40 representaciones a un total de 12 municipios de la provincia gracias a la participación de 35 colectivos teatrales.

El evento, que también contará con un taller de creación escénica, ha sido presentado por la vicepresidenta de la Diputación y diputada provincial de Cultura, Almudena Morales, quien en una nota ha reconocido la "labor divulgadora" de los grupos.

El festival pasará por Abla, Balanegra, Cantoria, Dalías, Fines, Los Gallardos, Garrucha, Laujar de Andarax, La Mojonera, Lucainena de las Torres, Serón y Turre. Los colectivos ofrecerán en total de 43 representaciones, además de un taller de creación escénica. Más del 80 por ciento de los grupos de teatro aficionado miembros de Fealta participan en esta edición del festival.

El ciclo forma parte del Plan Provincial 2026 y tiene como objetivo fortalecer el teatro aficionado de la provincia y reconocer la labor divulgadora de los grupos que lo mantienen vivo, lo que es posible gracias a la colaboración de la Federación Almeriense de Teatro Aficionado (Fealta)

Morales ha destacado que el festival nace "con la convicción de que la cultura tiene que llegar a todos los rincones de nuestra provincia", subrayando que el teatro aficionado representa el trabajo de personas que "dedican su tiempo, su esfuerzo y su talento a una disciplina que aman y que quieren compartir con los demás".

La vicepresidenta espera que la cita sirva además como reconocimiento a quienes "ensayan durante meses" y "consiguen que el teatro siga formando parte de la vida cultural de nuestros municipios".

Morales ha valorado el papel de los ayuntamientos sede, así como la colaboración de Fealta, a la que ha calificado de "fundamental" por reunir a buena parte de los colectivos que participan en esta edición.

Con ello, ha reiterado el compromiso de la Diputación de "seguir apostando por llevar la cultura a nuestros municipios, por apoyar a nuestros creadores y por generar espacios de encuentro en torno a las diferentes disciplinas artísticas", y ha invitado al público a "acercarse a nuestros municipios, ocupar sus espacios escénicos y disfrutar de todo lo que tienen que ofrecer nuestros grupos de teatro".

Por su parte, el presidente de Fealta, Guillermo López Sánchez, ha celebrado la continuidad del festival, que "año tras año va creciendo" y que demuestra que el teatro "está muy vivo en nuestra tierra". El evento posibilita a los grupos descubrir "nuevos espacios" en los que ofrecer sus espectáculos, puesto que cada compañía tiene "su propia voz" y "algo nuevo que contar".

De otro lado, la diseñadora de la imagen del festival y miembro de Tinglao Teatro, María Núñez Valverde, ha explicado que afronta "con ilusión la oportunidad de diseñar el cartel de esta edición, resuelto con unas líneas muy sencillas con las que he buscado que el cartel hable por sí mismo".

En el diseño predomina el rojo, "el color mítico de los telones teatrales", junto a un elemento característico de la provincia: si el año pasado fue la silueta de Almería, en esta edición es el indalo, combinado con elementos teatrales.