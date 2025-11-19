Fical estrena la serie documental 'Cayetana, la duquesa de todos', que verá la luz en 2026 en Canal Sur y Netflix

Estreno de la serie documental 'Cayetana, la duquesa de todos'. - CHEMA ARTERO / DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha acogido este miércoles el estreno de la serie documental 'Cayetana, la duquesa de todos', una obra que se estrenará en marzo de 2026, en el centenario del nacimiento de la Duquesa de Alba. Producida por Ábside Media, se proyectará primero en Canal Sur, en tres capítulos, y luego en Netflix, en una sola entrega.

En el Murec se ha celebrado la rueda de prensa conducida por el director del festival, Enrique Iznaola, con la presencia del productor ejecutivo, Manuel Salas, la directora del Área Audiovisual de Ábside Media, Rosa García Cuevas, y la directora general de Ábside, Lucía Fernández del Viso, según ha detallado la Diputación provincial en una nota.

En concreto, Salas ha explicado que "se ha realizado con un tratamiento serio y riguroso", pues querían "darle la vuelta a la imagen quizás grotesca que en algunos medios se ha dibujado de la Duquesa de Alba". E"sta serie pondrá en su sitio a Cayetana Fitz-James Stuart y la importancia que tuvo en el siglo XX", ha apostillado.

El productor ejecutivo ha explicado que cuentan con el apoyo de la Fundación Casa de Alba, lo que les ha permitido acceder a su archivo documental y ofrecer imágenes inéditas de la infancia y otras etapas de la Duquesa. Además, ha añadido que en la serie participan cuatro de sus hermanos, su último marido y dos de sus nueras, "una amplia representación de quienes mejor la conocieron".

En este contexto, ha destacado que "si 'Cuéntame' narró la historia del siglo XX desde una familia obrera, esta serie aborda los grandes acontecimientos históricos vividos por la Duquesa desde la mirada de una familia aristocrática".

Por su parte, Lucía Fernández ha valorado que los primeros que se sumaron al proyecto fueron Canal Sur y después Netflix, al tiempo que ha asegurado que "es una serie con una gran calidad, donde se aprecia el talento de todo el equipo". De igual modo, Rosa García ha resaltado que "formar parte de una plataforma tan potente como Netflix y también de Canal Sur, que es una de las televisiones más importantes de España, da tranquilidad".

Por último, Salas ha destacado que la serie permitirá descubrir a una mujer que, "desde muy joven, tuvo que asumir la responsabilidad de la Casa de Alba" y que mantuvo una relación "magnífica" con su padre, Don Jacobo, "quien merecería incluso un spin-off".

"Cayetana ha sido muy importante para la cultura de este país y una referencia como mujer en la época convulsa que le tocó vivir", ha concluido Rosa María Cuevas.