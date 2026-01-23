La Fundación Museos de Terque en Almería se estrena con una muestra de carteles de la Transición

Cartel de la exposición 'Los carteles en la Transición 1975-1982'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Museos de Terque va a exponer del 30 de enero al 6 de marzo el Patio de Luces de la Diputación de Almería la muestra 'Los carteles en la Transición 1975-1982', que ofrece al público "un viaje sentimental a los años de cambio y ansias de libertad que la sociedad española vivió en aquella intensa época".

Se trata de la primera actividad que trasciende fuera de Terque por parte de la fundación que se constituyó en octubre del pasado año de manera definitiva, según ha recordado la institución provincial en una nota.

La muestra, visitable de lunes a viernes entre las 10,00 y las 14,00 horas y entre las 17,00 y 21,00 horas --también de 10,00 a 15,00 horas los sábados--, ofrece una amplia selección de los más de 350 carteles y cerca de medio millar de documentos que los Museos de Terque guardan de este periodo.

La mayor parte del fondo documental pertenece a los coleccionistas Guillermo Verdejo, José Domingo Lentisco, Juan Miralles, Rafael García Siles, Alejandro Molins, Elena García o los fotógrafos José Juan Mullor y Pablo Juliá.

El mismo escenario de la exposición acogerá diferentes actividades complementarias como la celebración de una conferencia a cargo de Gloria Román, doctora de la Universidad de Granada en el Área de Historia Contemporánea, que disertará sobre la movilización de la sociedad civil durante el tardofranquismo y la Transición. Se llevará a cabo el jueves 5 de febrero a las 19,30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

La siguiente actividad tendrá lugar el 19 de febrero a las 19,30 horas mediante una mesa redonda moderada por Francisco Javier García Moreno con la intervención de los coleccionistas del material que se expone Juan Miralles, José Domingo Lentisco, Alejandro Molins y Elena García.

Además de estos foros de debate y puntos de encuentro, Diputación pone a disposición de las personas que lo deseen la posibilidad de visitar la muestra en visitas guiadas que se celebrarán los días 3, 10, 17 y 24 de febrero y el 3 de marzo a las 19,00 horas para un máximo de 20 visitantes. Es una actividad gratuita abierta también a centros educativos. Las reservas se pueden realizar a través de los teléfonos 659237990 o 622342941.

La propaganda política de la Transición tiene un valor especial "no solo por ser testimonio de un momento político concreto, sino porque supuso la recuperación del espacio público por sectores hasta entonces silenciados". "Realizar pintadas, pegar carteles o repartir octavillas, más allá de un acto político partidista, fue un símbolo del regreso de las libertades a España", han estimado desde la Fundación.

La muestra ahondará en momentos los cambios políticos que se dieron en la Transición y en la "efervescencia" de los nuevos partidos que intentaban "seducir a la ciudadanía a través de carteles originales que representaban de alguna forma su ideología y proyecto de futuro para España".

El cartel en la etapa de la Transición, ya sea de carácter político, reivindicativo o informativo, es un género en sí mismo que se va a poder admirar y estudiar en toda su esencia gracias a esta muestra.

La nueva entidad que gestionan los Museos de Terque está compuesta por la Diputación Provincial de Almería, el Ayuntamiento de Terque y la Asociación Amigos de los Museos de Terque.