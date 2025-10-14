Gádor (Almería) celebra este fin de semana la III Feria de la Perdiz y Mundo Rural con más de 30 expositores

Presentación de la III Feria de la Perdiz y del Mundo Rural. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Villa de Gádor (Almería) volverá a convertirse este fin de semana en el epicentro provincial del mundo cinegético y rural con la celebración de la III Feria de la Perdiz y Mundo Rural, un evento que reunirá a 33 expositores procedentes de distintos puntos de la provincia y de otros lugares de Andalucía, y que se desarrollará los días 17, 18 y 19 de octubre con entrada gratuita.

Organizada por el Ayuntamiento de Gádor con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería, la cita ofrecerá productos, herramientas, artesanía, gastronomía y propuestas vinculadas a la caza y al entorno rural.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será su carácter solidario, ya que la organización invita a los asistentes a colaborar en la lucha contra el cáncer, "reforzando así el compromiso social de esta feria con las causas benéficas", según ha destacado la institución provincial en una nota.

Durante las tres jornadas, el recinto ferial acogerá exhibiciones de cetrería, exposiciones, degustaciones y actividades dirigidas tanto a profesionales como al público general, con especial protagonismo para la perdiz roja, emblema de esta feria.

Además, habrá bar y comidas todos los días, así como una "programación paralela orientada al ocio familiar y a la promoción de los productos locales".

El diputado de Promoción Agroalimentaria de Almería, Carlos Sánchez, ha recordado que "esta feria llega a su tercera edición tras dos años de éxito. Empezamos en 2023, en 2024 vivimos una edición con un gran esfuerzo y una magnífica respuesta de público, y estamos convencidos de que en 2025 seguirá esa misma línea".

"Contamos con 33 estands dedicados a la perdiz con reclamo, al mundo rural y a los productos de nuestra tierra, entre ellos muchos productores de 'Sabores Almería'", ha insistido.

La alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos, ha destacado que "esta tercera edición demuestra que la feria se ha consolidado a lo largo de estos tres años. Somos una feria joven, pero con una gran relevancia no solo provincial, sino también andaluza y nacional".

"Es un evento en el que confluyen distintos objetivos: el respeto por el medio ambiente, la afición por la caza y, sobre todo, el impulso al mundo rural y a las tradiciones que forman parte de nuestra identidad", ha resaltado Ramos.

Uno de los organizadores del evento, Carlos Martínez, ha subrayado que "aunque la protagonista es la perdiz, esta feria es mucho más. Es la feria de la perdiz con reclamo, sí, pero el mundo rural tiene un papel fundamental. Contamos con apicultores, almazaras, fábricas de embutidos, queserías y muchos otros productores".

"Por eso, quien no sea aficionado a la caza o a la perdiz con reclamo también encontrará muchas actividades y numerosos estands donde disfrutar y comprar productos locales", ha añadido.

El organizador José Antonio García ha explicado que "la feria abrirá sus puertas el viernes a la 13,00 horas con la inauguración de los estands y el recinto ferial. A las 19,00 horas tendrá lugar la inauguración oficial por parte de las autoridades y, a continuación, a las 20,00 horas, la entrega de los Premios Anuales de la Federación Andaluza de Caza".

"El sábado, a las 10,00 horas, se reabrirá el ferial y celebraremos una reforestación en el paraje que rodea la nave de celebraciones, donde se realiza la feria. A las 11,00 horas se impartirá un taller de iniciación al arte del esparto, a las 12,00 horas otro sobre pintura en tela, y a las 13,00 horas , una divertida actividad de tiro con aire comprimido", ha detallado García.

La III Feria de la Perdiz y Mundo Rural de Gádor se consolida así "como una cita imprescindible dentro del calendario provincial de ferias temáticas, en la que se dan la mano naturaleza, cultura, gastronomía y solidaridad".