Gádor (Almería) inicia la Navidad con el encendido luces y el Belén Viviente protagonizado por la primera bebé de 2025

Encendido de las luces de Navidad de Gádor. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

GÁDOR (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

El municipio de Gádor (Almería) ha dado el pistoletazo de salida a las festividades navideñas con el encendido de las luces y la inauguración de su tradicional Belén Viviente. La protagonista del encendido ha sido la primera bebé nacida en el municipio en 2025.

Según ha informado la Diputación, el acto, celebrado este sábado por la tarde, ha contado con la presencia del vicepresidente Eugenio Gonzálvez; la diputada provincial María José Herrada; la alcaldesa de la localidad, Lourdes Ramos, y otros miembros del equipo de Gobierno local.

La diputada provincial ha resaltado los vínculos que tiene con el municipio, y a la vez ha destacado que "actos como este demuestran la capacidad de los municipios para convertir la Navidad en un espacio de encuentro y de convivencia, donde se ponen en valor las tradiciones y el orgullo de pertenencia". De igual forma, Herrada ha subrayado "el compromiso de la Diputación de Almería con los ayuntamientos para que iniciativas como el Belén viviente sigan creciendo y contribuyendo a dinamizar la vida social y cultural de la provincia".

Por su parte, la alcaldesa de Gádor ha agradecido la implicación de todas las personas que han hecho posible estos actos y ha señalado que "el encendido navideño y el Belén viviente reflejan el espíritu solidario y participativo de Gádor, un pueblo que vive la Navidad desde la unión y la tradición". Ramos ha puesto en valor "el simbolismo de que sea una recién nacida quien encienda la Navidad, como mensaje de esperanza y de futuro para todo el municipio".

Así, la Diputación de Almería ha acompañado al Ayuntamiento de Gádor en este inicio de la Navidad, reafirmando su compromiso con los municipios de la provincia y con aquellas iniciativas que "fortalecen la identidad local, dinamizan la vida social y fomentan la convivencia, especialmente en fechas tan señaladas".