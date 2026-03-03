La Gala 'Ana Amalia González' distingue este jueves en Vera (Almería) la acción en salud de las mujeres por el 8M

Presentación de la Gala de los Premios 'Ana Amalia González'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería celebrará este jueves, 5 de marzo, a partir de las 19,30 horas, en el Teatro Auditorio Ciudad de Vera, la Gala de los Premios 'Ana Amalia González' a la acción en salud de las mujeres. El acto se incluye en la programación diseñada con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

La gala constituye uno de los eventos más destacados del calendario previsto y celebrará su primera edición con la finalidad de "incentivar y reconocer" buenas prácticas para la promoción de la salud de las mujeres en los municipios de la provincia de Almería.

La institución provincial ha elaborado un completo programa de actividades para conmemorar esta efeméride, que celebra de forma ininterrumpida desde 1987, en el marco de una campaña de sensibilización consensuada con todas las diputaciones de Andalucía, centrada en "la importancia de proteger los derechos conquistados y señalar las nuevas formas de desigualdad específicas de la era digital".

En esta convocatoria serán premiadas la Asociación de Fibromialgia de Vera (Afive) y la Asociación LUNA, en un acto que se integra en las actividades impulsadas por la Diputación con motivo del 8M, según ha trasladado la institución supramunicipal en una nota.

Además, el calendario de actos e iniciativas incluye la campaña de difusión consensuada con el resto de diputaciones de Andalucía, así como la iluminación de la fachada del Palacio Provincial y la colocación de la pancarta en la calle Navarro Rodrigo con motivo de este día.

La programación también contempla la celebración del Consejo Provincial de las Mujeres en el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec), la convocatoria de la edición XXVII del Premio de ensayo 'Carmen de Burgos' y la participación junto a otras instituciones en la campaña 'Almería unida por la igualdad'.

La diputada de Igualdad y Familia de Almería, Lorena Nieto, ha puesto de relieve "la importancia de este día y las reivindicaciones que trae consigo para seguir potenciando la igualdad real en toda la provincia".

En este sentido, Nieto ha subrayado que los objetivos planteados con los premios residen en "promover iniciativas en el ámbito local, especialmente rural, que favorezcan la mejora de la salud y el bienestar de las mujeres; reconocer la participación de las mujeres en el ámbito de la salud a nivel local y difundir las experiencias locales más destacadas para darles voz y que sirvan de inspiración a colectivos y mujeres de otros municipios".

Por otro lado, la diputada ha recordado algunos de los puntos en los que el manifiesto conjunto de las diputaciones de Andalucía pone el foco, como los "riesgos de la era digital, donde se promueven patrones que coartan la independencia de las mujeres, así como la importancia de la unidad frente a los retrocesos de derechos, las desigualdades y las injusticias".

En este sentido, y como concluye el manifiesto, las diputaciones andaluzas reafirman "la voluntad compartida de defender y proteger los derechos conquistados de las mujeres, recordando lo que tanto nos costó conseguir", que es, al mismo tiempo, el lema de la campaña.

Nieto ha vuelto a mostrar el "firme compromiso de la Diputación de Almería con la igualdad entre almerienses, vivan donde vivan, y a potenciar el papel social y la visibilidad de la mujer en el mundo rural, ya que constituyen la columna vertebral de nuestros pueblos".

"Desde la Diputación siempre trabajaremos, en coordinación con el resto de instituciones y el tejido asociativo de la provincia, con la eficaz herramienta que supone el Consejo Provincial de las Mujeres, en generar estrategias y proyectos que fomenten la igualdad en todos los rincones de la provincia", ha añadido.

ARTE Y ENSAYO

El próximo miércoles 11 de marzo el Murec acogerá la celebración del Consejo Provincial de las Mujeres donde, entre otras cuestiones, se leerá el manifiesto por el 8 de marzo.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró en 1975 la conmemoración del 8 de marzo como "Día Internacional de las Mujeres". Es una fecha histórica que supuso la visibilización a nivel internacional de la situación de las mujeres e instó a todos los Estados a que proclamasen un día por los derechos de la mujer y la paz internacional. El acto finalizará con una visita al Murec.

De forma paralela, durante estos días se lanzará la convocatoria del XXVII Premio de Ensayo 'Carmen de Burgos', un prestigioso certamen de ámbito nacional que promueve la reflexión sobre mujeres, igualdad y género a través de estudios de contrastada calidad.

La convocatoria, de ámbito estatal, cuenta con un premio de 4.000 euros y una mención especial llamada 'Emma Irado' con una dotación económica de 1.000 euros.