Los Gallardos (Almería) celebra su Virgen del Carmen con una misa homenaje a las víctimas y "héroes" del incendio

Autoridades y vecinos asisten a la misa celebrada en Los Gallardos (Almería) en homenaje a las víctimas y a los "héroes"del incendio. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

LOS GALLARDOS (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

El municipio de Los Gallardos (Almería) ha celebrado este jueves una misa en honor a su patrona, la Virgen del Carmen, en la que ha rendido homenaje a las víctimas y a los "héroes" del incendio forestal que ha golpeado a Los Gallardos, Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas, tras la suspensión de las tradicionales fiestas patronales acordada por el Ayuntamiento.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha asistido al acto religioso, que ha estado marcado por el recogimiento, el "profundo respeto" y la unidad de la comarca, según ha subrayado la institución provincial en una nota.

Los vecinos, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad que participaron en la emergencia, equipos de salvamento y extinción y representantes de las instituciones han participado en la liturgia de oración y homenaje.

Durante el acto, García Alcaina ha trasladado personalmente "el cariño y la solidaridad" de la provincia a los alcaldes, así como su agradecimiento a la Guardia Civil, los Bomberos del Levante, el Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Policía Local y Protección Civil, entre otros asistentes.

La misa ha sido oficiada por el obispo de la Diócesis de Almería, Antonio Gómez Cantero, y el párroco de Los Gallardos y Bédar, Víctor Manuel Fernández, quienes, junto al alcalde de Los Gallardos, Francisco Reyes, han dedicado unas palabras a las familias de las víctimas y a los "verdaderos héroes del incendio".

Reyes ha agradecido la presencia del alcalde de Bédar, Ángel Collado, y ha asegurado que "el pueblo de Los Gallardos está contigo y con todos los vecinos de Bédar". Asimismo, ha expresado el "más profundo agradecimiento" del municipio a "todas las personas e instituciones que con su esfuerzo, compromiso y solidaridad han colaborado durante esta difícil tragedia".

Por su parte, el párroco ha puesto en valor "la entrega y la solidaridad almeriense". "Una vez más, este pueblo, el pueblo español, ha demostrado que está preparado, esperando una voz de mando, una orden que lo llame a obedecer hasta dar la vida", ha señalado.

El obispo ha cedido la homilía a Víctor Manuel Fernández con el propósito de que el protagonismo recayera en los héroes de la tragedia, las víctimas y el pueblo de Los Gallardos. "Sólo quería estar con vosotros, poneros rostros y acompañaros en el sufrimiento", ha manifestado Gómez Cantero.

El presidente de la Diputación ha asegurado que "toda la provincia de Almería abraza a las familias de las víctimas con fuerza en su dolor y rinde un sincero homenaje a su memoria", y ha trasladado su "gratitud infinita" a los cuerpos de emergencia y seguridad.